Matthäus îi critică pe Musiala și Wirtz după înfrângerea Germaniei cu Ecuador

Jamal Musiala și Florian Wirtz trebuiau să aducă mai multă creativitate în jocul Germaniei. Până acum, Musiala a marcat un gol, iar Wirtz a oferit două pase decisive în trei meciuri.

După înfrângerea Germaniei cu Ecuador, scor 1-2, Matthäus a declarat pentru Bild că niciunul dintre cei doi nu a jucat la nivelul așteptat.

„Dacă îți lipsește încrederea și te gândești prea mult la fiecare lucru, Julian Nagelsmann va trebui, în mod firesc, să analizeze câte șanse le va mai da pe măsură ce turneul avansează”, a spus Matthäus.

Fostul căpitan al Germaniei a admis că Musiala și Wirtz ar fi avut nevoie de o prestație foarte bună și de mai mult sprijin din partea echipei în meciurile cu defensive solide, precum cele ale Ecuadorului și Coastei de Fildeș. El a adăugat însă că cei doi nu au reușit până acum să joace așa cum își doresc.

Musiala, jucătorul lui Bayern München, revine după o pauză lungă cauzată de o accidentare. Wirtz a avut, la rândul său, un prim sezon dificil la Liverpool.

Matthäus a vorbit și despre Joshua Kimmich

Matthäus a spus că l-ar prefera pe Joshua Kimmich, căpitanul Germaniei, la mijlocul terenului, nu pe postul de fundaș dreapta, pentru că acolo ar putea avea o influență mai mare asupra jocului.

„Ca lider, nu îl văd, prin limbajul corpului și poziționarea sa, ca pe cineva care conduce echipa sau care își exercită influența atunci când lucrurile nu merg bine”, a spus Matthäus.

El a adăugat că nu îl vede pe Kimmich pe teren „așa cum l-a cunoscut de-a lungul anilor”.

Matthäus consideră că Kimmich ar trebui să joace în locul lui Aleksandar Pavlovic, care a avut evoluții sub așteptări la Cupa Mondială. În acest scenariu, David Raum ar putea fi folosit ca fundaș dreapta, deși joacă în mod normal pe partea stângă.