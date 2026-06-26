Prima pagină » Sport » Matthäus îi critică pe Musiala și Wirtz după înfrângerea Germaniei cu Ecuador

Matthäus îi critică pe Musiala și Wirtz după înfrângerea Germaniei cu Ecuador

Fostul internațional german Lothar Matthäus i-a criticat pe Jamal Musiala și Florian Wirtz după evoluțiile de la Cupa Mondială, potrivit dpa.
Matthäus îi critică pe Musiala și Wirtz după înfrângerea Germaniei cu Ecuador
Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 16:37, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Jamal Musiala și Florian Wirtz trebuiau să aducă mai multă creativitate în jocul Germaniei. Până acum, Musiala a marcat un gol, iar Wirtz a oferit două pase decisive în trei meciuri.

După înfrângerea Germaniei cu Ecuador, scor 1-2, Matthäus a declarat pentru Bild că niciunul dintre cei doi nu a jucat la nivelul așteptat.

„Dacă îți lipsește încrederea și te gândești prea mult la fiecare lucru, Julian Nagelsmann va trebui, în mod firesc, să analizeze câte șanse le va mai da pe măsură ce turneul avansează”, a spus Matthäus.

Fostul căpitan al Germaniei a admis că Musiala și Wirtz ar fi avut nevoie de o prestație foarte bună și de mai mult sprijin din partea echipei în meciurile cu defensive solide, precum cele ale Ecuadorului și Coastei de Fildeș. El a adăugat însă că cei doi nu au reușit până acum să joace așa cum își doresc.

Musiala, jucătorul lui Bayern München, revine după o pauză lungă cauzată de o accidentare. Wirtz a avut, la rândul său, un prim sezon dificil la Liverpool.

Matthäus a vorbit și despre Joshua Kimmich

Matthäus a spus că l-ar prefera pe Joshua Kimmich, căpitanul Germaniei, la mijlocul terenului, nu pe postul de fundaș dreapta, pentru că acolo ar putea avea o influență mai mare asupra jocului.

„Ca lider, nu îl văd, prin limbajul corpului și poziționarea sa, ca pe cineva care conduce echipa sau care își exercită influența atunci când lucrurile nu merg bine”, a spus Matthäus.

El a adăugat că nu îl vede pe Kimmich pe teren „așa cum l-a cunoscut de-a lungul anilor”.

Matthäus consideră că Kimmich ar trebui să joace în locul lui Aleksandar Pavlovic, care a avut evoluții sub așteptări la Cupa Mondială. În acest scenariu, David Raum ar putea fi folosit ca fundaș dreapta, deși joacă în mod normal pe partea stângă.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.ro
Mircea Cărtărescu și-a editat poza cu Papa să pară că e singur la întâlnirea cu Pontiful. Modificările grosolane care i-au distorsionat fizionomia Papei au aprins internetul
Gandul
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
Libertatea
Ce au găsit medicii în stomacul unei femei care nu mai putea mânca de luni întregi. Au rămas șocați!
CSID
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da