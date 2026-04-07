Mesajul MAI după pierderea lui Mircea Lucescu: „Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi”

„Am pierdut nu doar un nume uriaș, ci un om care a inspirat generații întregi, un simbol al pasiunii, al muncii neobosite și al credinței în valori autentice. Moștenirea sa morală și profesională va dăinui, iar amintirea lui va rămâne vie în sufletele tuturor celor care l-au admirat și l-au prețuit.

În aceste clipe copleșitoare, suntem alături de familie, de cei apropiați și de toți cei care îi simt lipsa, împărtășind durerea lor.

Drum lin spre lumină și odihnă veșnică!”, este mesajul MAI.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa, a murit marți seara. Cu titluri câștigate în mai multe campionate și trofee europene în palmares, Lucescu a avut o influență majoră asupra dezvoltării fotbalului românesc și din Europa de Est.

Spitalul Universitar de Urgență București anunță oficial că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul lui Mircea Lucescu.