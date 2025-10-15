Messi devine jucătorul cu cele mai multe pase de gol din istoria fotbalului internațional

Recordul a fost stabilit pe stadionul Chase din Statele Unite ale Americii, la al doilea gol al Argentinei împotriva Puerto Rico, într-un meci amical de pregătire pentru Cupa Mondială din 2026.

Pasa istorică a venit în prima parte de joc, când Messi l-a găsit liber pe Gonzalo Montiel în careu, în minutul 23, într-o fază construită cu finețea care l-a consacrat. Argentina conducea cu 3-0 deja la pauză.

Cu această performanță, Messi i-a depășit pe Neymar și Landon Donovan, ambii cu câte 58 de pase decisive la echipele lor naționale, devenind astfel cel mai bun pasator din istoria fotbalului internațional.

Realizarea consolidează statutul lui Messi nu doar ca marcator de elită, ci și ca un playmaker unic, recunoscut pentru viziunea sa de joc și inteligența tactică.

Pe măsură ce se apropie Cupa Mondială din 2026, așteptările în jurul căpitanului Argentinei cresc. După triumful din Qatar, starul sud-american vizează o nouă performanță istorică înainte de a-și încheia cariera internațională.