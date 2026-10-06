Mirra Andreeva, în sferturi la Beijing. Al 11-lea sfert de finală din 2026 pentru campioana de la Roland Garros

În vârstă de 19 ani, Andreeva traversează cel mai bun sezon al carierei, ocupând locul 5 în clasamentul mondial. Ea a câștigat în iunie primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, după victoria cu 6-3, 6-2 în finala cu Maja Chwalinska. Succesul a făcut-o cea mai tânără campioană la Paris de la Monica Seles, în 1992.

Rusoaica mai are în palmares în 2026 titlurile de la Adelaide și Linz, iar la Madrid a disputat finala, pierdută cu Marta Kostyuk. De asemenea, a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, Dubai, Roma, Singapore și US Open.

La Beijing, Andreeva a avut nevoie de trei seturi pentru a o elimina pe Yue Yuan, 3-6, 6-0, 6-0, după care a trecut de Polina Kudermetova cu 6-4, 6-1.

În meciul cu Snigur, ea a controlat partida și nu a cedat niciun set. Victoria îi permite lui Andreeva să intre într-un grup restrâns în istoria turneului. De la inaugurarea China Open, în 2004, ea este doar a doua adolescentă care ajunge de mai multe ori în sferturile de finală, după Maria Sharapova, care a reușit această performanță în 2004 și 2005.

Ekaterina Alexandrova o elimină pe campioana de la Wimbledon

În sferturi, Andreeva o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova, după ce rusoaica, favorită 19, a eliminat-o pe campioana de la Wimbledon, cehoaica Linda Noskova, cap de serie 5 și aflată pe locul 6 mondial, cu scorul de 6-2, 6-2.

Alexandrova, clasată pe locul 28 WTA, a avut un meci autoritar. A reușit cinci ași, a câștigat 88% dintre punctele jucate cu primul serviciu și nu i-a oferit adversarei nicio oportunitate de break, salvând toate cele patru mingi de break.

Victoria este cu atât mai importantă pentru Alexandrova cu cât Noskova venea după un sezon foarte bun, iar cehoaica a fost finalistă la China Open în 2025.

Alexandrova a revenit astfel în sferturile unui turneu WTA 1000, după ce ajunsese în această fază și la Toronto în luna august. La Beijing, ea trecuse anterior de Aliaksandra Sasnovich, 6-1, 6-4, și de Diana Shnaider, 3-6, 6-4, 6-3.

La 31 de ani, rusoaica este cea mai în vârstă jucătoare care ajunge pentru prima dată în sferturile de finală ale China Open, de la debutul turneului în 2004.

Meciul din sferturi va avea și o miză personală pentru Andreeva. Alexandrova conduce cu 2-0 în întâlnirile directe.