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Moment incredibil la Real Madrid! Vinicius a marcat, dar VAR-ul i-a anulat golul și l-a eliminat

Seară de coșmar pentru Vinicius Junior în meciul dintre Real Madrid și Villarreal, disputat sâmbătă, pe Santiago Bernabéu. Atacantul brazilian a avut un gol anulat în minutul 71, după intervenția arbitrajului video (VAR), iar două minute mai târziu a primit direct cartonașul roșu pentru că ar fi tras de păr un adversar.
Moment incredibil la Real Madrid! Vinicius a marcat, dar VAR-ul i-a anulat golul și l-a eliminat
Marius Vale
10 oct. 2026, 23:51, Sport
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Incidentul s-a produs în minutul 71 al confruntării din etapa a opta a campionatului Spaniei.

Vinicius Junior a trimis mingea în poarta lui Villarreal, însă arbitrul a fost avertizat de colegii din camera VAR în legătură cu un posibil comportament violent al brazilianului.

Reluările au arătat că Vinicius îl trăsese de păr pe Nathan Saliba, mijlocașul lui Villarreal, în faza care a precedat golul.

În urma verificării imaginilor, arbitrul Isidro Díaz de Mera a anulat reușita și i-a arătat brazilianului cartonașul roșu direct, în minutul 73.

Fost arbitru spaniol: Vinicius riscă până la patru meciuri de suspendare

Decizia a fost analizată și de fostul arbitru internațional Iturralde González, specialist în arbitraj pentru publicația spaniolă AS.

Acesta consideră că eliminarea a fost justificată de intensitatea gestului comis de Vinicius asupra lui Saliba.

Potrivit analizei sale, atacantul brazilian riscă o suspendare cuprinsă între două și patru meciuri, în funcție de încadrarea disciplinară și de decizia comisiei competente.

Astfel, incidentul ar putea avea consecințe pentru Real Madrid dincolo de confruntarea cu Villarreal.

Mourinho îl lăsase pe Vinicius pe banca de rezerve

Momentul vine într-o perioadă complicată pentru brazilian, care nu a fost inclus de José Mourinho în echipa de start.

Antrenorul portughez a preferat să înceapă partida cu Yan Diomande în ofensivă, într-o decizie care a atras atenția presei spaniole.

Real Madrid se afla pe locul patru înaintea partidei, la șase puncte de liderul Barcelona, iar Mourinho avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a reduce distanța față de rivali.

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