Nairo Quintana, fost câștigător al Giro și Vuelta, a anunțat că se retrage la finalul sezonului 2026

„Este un moment important pentru mine, pentru familia mea, pentru țara mea și pentru toți cei care au fost mereu alături de mine. Acesta este ultimul meu sezon ca ciclist profesionist. Fiecare cursă pe care o voi face anul acesta va fi o mare sărbătoare, un ultim dans de fiecare dată”, a declarat Nairo Quintana, în sesiunea de interviuri premergătoare Turului Cataloniei, care va începe luni.

Figură emblematică a plutonului aproape două decenii, Quintana rămâne în istorie ca primul columbian care a câștigat Giro (Turul Italiei), în 2014.

Quintana și-a adjudecat și Vuelta (Turul Spaniei) în 2016, având mai multe podiumuri în Turul Franței (locul 2 în 2013 și 2015, locul 3 în 2016), fără a purta vreodată tricoul galben.

Parcursul și comportamentul său, de la copilul din Boyacá cu rădăcini modeste la idol național, l-au transformat într-un simbol pentru întreaga Columbie.

Cariera lui Quintana a fost marcată de câteva controverse. O anchetă după Turul Franței 2020 privind suspiciuni de dopaj s-a încheiat cinci ani mai târziu cu condamnarea medicului său pentru deținerea și administrarea unei substanțe interzise.

De asemenea, acesta a mai fost testat pozitiv de două ori la tramadol, substanță interzisă dar nedopantă, ce au dus la descalificarea sa din Turul Franței 2022, unde terminase pe locul 6 sub culorile echipei Arkéa-Samsic.