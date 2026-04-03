Niciun test anti-doping pozitiv. Milano-Cortina ar putea fi cele mai curate Jocuri Olimpice dintr-o generație

Peste 3.000 de probe au fost colectate de la aproape 2.000 de sportivi în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, Italia, din februarie, și nu au fost raportate încălcări ale regulilor antidoping, potrivit BBC.

Sunt primele Jocuri de iarnă de la ediția din 1998 din Japonia care nu au avut loc niciun test pozitiv în timpul evenimentului.

În anii de după Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, 31 de medalii au fost retrase și alte 46 realocate din cauza testelor antidoping pozitive.

Raportul McLaren, comandat de Agenția Mondială Antidoping (WADA), a constatat ulterior că Rusia a derulat un program de dopaj sponsorizat de stat din 2011 până în 2015 – o perioadă care a cuprins Jocurile Olimpice de vară din 2012 și Jocurile Olimpice de iarnă din 2014.

Totuși, doar pentru că nu au existat încă teste pozitive nu înseamnă că s-ar putea să nu mai existe unul în viitor.

Probele de la sportivi sunt păstrate timp de 10 ani pentru a permite testarea retrospectivă atunci când apar noi tehnici. Asta înseamnă că ar putea fi prematur ca aceste Jocuri să fie descrise drept cele „cele mai curate”.

Testele premergătoare Jocurilor își dovedesc eficiența

Unul dintre motivele scăderii rezultatelor pozitive este creșterea semnificativă a testării în perioada premergătoare evenimentelor majore.

Agenția Internațională de Testare a confirmat că 92% dintre participanți au fost testați cel puțin o dată în cele șase luni anterioare începerii cursei Milano-Cortina, directorul general Benjamin Cohen descriind-o drept „cel mai amplu program implementat vreodată”.

Testele premergătoare Jocurilor Olimpice au constatat, de asemenea, un presupus rezultat pozitiv.

Biatleta italiană Rebecca Passler a fost suspendată provizoriu de agenția antidoping a țării sale după ce a fost testată pozitiv pentru „metabolitul letrozol bis, metanol” pe 2 februarie – cu doar patru zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice.

Letrozolul este un medicament utilizat pentru scăderea nivelului de estrogen și este frecvent utilizat pentru tratarea cancerului de sân.

Passler a făcut apel împotriva suspendării și a fost autorizat să participe la Jocuri. Wada a declarat că decizia este provizorie, urmând ca o audiere să fie stabilită de agenția antidoping din Italia (Nado) la o dată ulterioară.