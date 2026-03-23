Norvegia revine la Cupa Mondială după 28 de ani. Noile tricouri ale echipei naționale au stârnit o adevărată isterie

Este o performanță istorică pentru această țară, care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă în fotbal în ultimul deceniu, pe fondul unei generații de aur ce împinge echipa spre noi culmi, notează Newsweek.

Înaintea turneului, Norvegia nu merge doar cu entuziasm, ci și cu ambiții serioase. Dacă alte naționale revenite după mult timp la Cupa Mondială se mulțumesc să joace cele trei meciuri din grupe, nordicii par capabili nu doar să treacă de această fază, ci și să avanseze considerabil în competiție.

Erling Haaland va conduce ofensiva Norvegiei în America de Nord, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți ai momentului, dar și ai secolului XXI. Și în acest sezon este lider în clasamentul golgheterilor din Premier League, cu 22 de goluri marcate pentru Manchester City.

Alături de el, Martin Ødegaard, căpitanul lui Arsenal, completează un duo care ajunge la turneul final în mare formă, după o campanie de calificare excelentă.

Duminică a fost prezentat oficial echipamentul Norvegiei pentru Cupa Mondială din 2026, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Noul design a stârnit un val de entuziasm în mediul online.

„Asta numim noi un echipament reușit” a scris un fan, încântat de noul look.

„Așa arată un design cu adevărat bun” a comentat un alt suporter, aprobând fără rezerve noul kit.

„Tricourile Norvegiei arată absolut spectaculos!” a transmis un alt fan, sugerând și contextul lansării. „În plus, acești doi jucători vor fi adversari peste doar două ore.”

Totuși, nu toată lumea a fost impresionată. Au existat și voci critice.

„Au luat pur și simplu steagul și au pus un logo Nike. Atât.” a comentat ironic un alt utilizator.