Noul calendar din fotbalul internațional, criticat de mai mulți selecționeri. O listă tot mai lungă de accidentări

Roberto Mancini a fost unul dintre cei mai direcți critici ai noului sistem din fotbalul internațional. Selecționerul Italiei a spus, înainte de meciul cu Turcia, programat luni seară, în Liga Națiunilor, că programul este „prea obositor, mai ales pentru jucători”, făcând referire la cele patru partide disputate într-un interval foarte scurt.

Și Xavi Hernandez, selecționerul Țărilor de Jos, s-a pronunțat împotriva noului calendar. „Acest program nu este bun. Nici pentru echipele naționale și nici pentru cluburile care își pun jucătorii la dispoziție și uneori îi văd revenind accidentați”, a declarat tehnicianul, la rândul său, într-o conferință de presă.

Xavi a adăugat că ar prefera revenirea la ferestrele tradiționale. „Două meciuri internaționale ar fi mai bine pentru toată lumea”, a spus el.

Problemele au fost vizibile chiar în lotul neerlandez. Cody Gakpo a suferit o accidentare la gleznă în partida cu Serbia și a părăsit cantonamentul, în timp ce Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida și Jan Paul van Hecke au avut, de asemenea, probleme medicale și au revenit la cluburi.

Selecționerii Spaniei și Angliei, tranșanți

Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, a atras atenția asupra aceluiași aspect.

„Consider că acest format este mai solicitant decât oricare altul”, a spus selecționerul Angliei, explicând că există multe deplasări și meciuri despărțite de doar două zile de odihnă.

Tehnicianul a avertizat și asupra schimbărilor rapide dintre fotbalul de la club și cel de la națională. „Schimbarea stilului de antrenament, a stilului de joc și uneori a postului unui jucător între echipa națională și club aduce propriile riscuri de accidentare”, a spus el.

Selecționerul campioanei mondiale Spania, Luis de la Fuente, a avut o poziție similară.

„În 10 zile jucăm patru meciuri. Este o solicitare foarte mare, cu tot cu deplasări. Nu este cel mai potrivit format”, a spus selecționerul Spaniei.

„Preferam formatul anterior, cu mai multă odihnă, în care sănătatea fotbaliștilor era mai bine protejată”, a adăugat el.

Serie de accidentări

În cazul Spaniei, criticile au venit pe fondul a patru accidentări în lot în timpul acestei perioade: Ferran Torres, Eric Garcia, Grimaldo și Nico Williams au devenit indisponibili.

Lista problemelor medicale din această pauză internațională este însă mult mai lungă. Printre numele importante afectate se află Kylian Mbappé, care a suferit o hiperextensie la genunchiul stâng, Jamal Musiala și Kai Havertz, ambii cu probleme musculare, Alexander Isak, accidentat la coapsă.

Au mai fost probleme pentru Martin Odegaard, care a suferit o accidentare la gleznă, și Patrick Dorgu, obligat să părăsească terenul după aproximativ 30 de minute în meciul Danemarcei cu Țara Galilor.

Noul format a fost introdus în 2026 prin comasarea ferestrelor din septembrie și octombrie. În locul a două perioade separate, jucătorii sunt chemați la lot pentru un interval de 16 zile, în care echipele europene dispută patru meciuri. Următoarele ferestre internaționale vor reveni la formatul obișnuit, cu două partide în aproximativ nouă zile, însă blocul septembrie-octombrie este prevăzut în această formă până în 2030.