Noul supervizor al fotbalului englez: Mandatul meu e despre bani, nu despre drepturile omului

Declarația sa a deschis o dezbatere amplă în lumea fotbalului, după ce Kogan a admis că nu poate bloca proprietarii de cluburi acuzați de abuzuri asupra drepturilor omului. Mai exact, oficialul nu are puterea să refuze un investitor doar pentru că acesta provine dintr-un regim autoritar sau dintr-o țară cu reputație proastă în materie de drepturi ale omului.

„Ceea ce ne preocupă în mod absolut este stabilitatea și soliditatea financiară, aceasta este responsabilitatea mea și de aceasta trebuie să mă țin”, a declarat el joi pentru Sky News.

„Nu luăm decizii bazate pe drepturile omului”

Reglementatorul Independent al Fotbalului din Anglia (Independent Football Regulator) este o autoritate publică înființată de guvernul britanic în 2024, menită să supravegheze modul în care sunt conduse cluburile de fotbal profesioniste și să prevină crizele financiare din acest sector. La conducerea instituției se află David Kogan, numit recent ca primul supervizor independent al fotbalului englez.

Întrebat dacă ar putea interveni, de pildă, pentru a opri regimul nord-coreean să cumpere un club, el a explicat că evaluarea proprietarilor se va face strict pe baza legalității și a stabilității financiare, nu pe criterii morale sau politice: „Tot ceea ce facem va fi analizat de la caz la caz, dar nimic care ține de drepturile omului. Nu intră în atribuțiile noastre să luăm o decizie bazată exclusiv pe drepturile omului”.

Pericolul scăderii drepturilor TV

Kogan, fost negociator de drepturi TV, a avertizat că lumea fotbalului riscă probleme serioase dacă veniturile din transmisiuni vor scădea: „Nimeni nu se gândește ce se va întâmpla dacă aceste contracte nu vor mai aduce la fel de mulți bani. Unde vom fi peste trei ani în lumea fotbalului?”

Deși Premier League direcționează anual 1,6 miliarde de lire către restul fotbalului englez, negocierile cu Liga Engleză de Fotbal (EFL) privind împărțirea banilor s-au împotmolit. Disputa vizează modul în care sumele uriașe din drepturile TV ar trebui redistribuite către ligile inferioare, care cer o parte mai mare din venituri pentru a-și putea susține cluburile aflate în dificultate.

Kogan a spus că instituția sa nu va impune o soluție și că este „departe de a avea o poziție” în acest conflict.

Întârzierile salariale nu intră în mandat

Cazul Sheffield Wednesday, echipă care evoluează în prezent în Championship – a doua ligă a fotbalului englez, a atras atenția după ce clubul a întârziat plata salariilor jucătorilor. Proprietarul thailandez Dejphon Chansiri a refuzat să vândă clubul, în ciuda presiunilor venite din partea suporterilor și a problemelor financiare tot mai vizibile.

„Fără să comentăm despre un club anume, suntem atenți la situație și am discutat pe larg cu oameni din Sheffield. Când vom fi în poziția de a acționa, o vom face”, a declarat Kogan, lăsând să se înțeleagă că instituția sa urmărește îndeaproape situația, dar nu va interveni decât dacă apar dovezi clare de instabilitate financiară, nu în cazul întârzierilor salariale sau al altor probleme interne care țin de relația contractuală dintre club și jucători.

Licențe pentru a evita falimentele

Noua autoritate spune că va introduce în viitor un sistem de licențiere pentru cluburile profesioniste, menit să prevină colapsul financiar cauzat de conducerea defectuoasă: „Există proprietari problematici, dar sunt puțini. Mai îngrijorător este faptul că mulți proprietari buni din ligile inferioare își mențin cluburile în viață cu pierderi constante, iar acesta este un model care trebuie analizat serios”.

Banii din fotbal, mai presus de morală

Declarațiile lui Kogan vin într-un moment în care întreaga lume a fotbalului european discută rolul banilor proveniți din regimuri autoritare. Cazurile cluburilor Newcastle (Arabia Saudită), PSG (Qatar) sau Málaga (în trecut, proprietate din Orientul Mijlociu) arată că moralitatea investițiilor rămâne o zonă gri, iar poziția oficialului englez subliniază clar această realitate: fotbalul modern pune stabilitatea financiară înaintea principiilor etice.

Cât timp investițiile străine modelează competițiile, Anglia pare pregătită să accepte banii, oricare ar fi sursa lor, numai ca bilanțul să rămână pe plus.