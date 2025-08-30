Prima pagină » Sport » Novak Djokovic trece de Cameron Norrie la US Open și avansează în optimi

Novak Djokovic trece de Cameron Norrie la US Open și avansează în optimi

Novak Djokovic și-a găsit ritmul la US Open 2025, reușind să îl învingă pe britanicul Cameron Norrie cu scorul 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3 în turul al treilea și este cel mai vârstnic jucător care ajunge în optimile de finală la turneul din New York după Jimmy Connors, în 1991, tot la 38 de ani.
Novak Djokovic trece de Cameron Norrie la US Open și avansează în optimi
Foto: Hepta
Petre Apostol
30 aug. 2025, 05:36, Sport

Djokovic, care vizează un record de 25 de titluri de Grand Slam, a avut probleme la spate încă din primul set și a necesitat un timp de odihnă medical, apoi a mai cerut tratament la începutul setului secund. „Îmi doream să câștig în două seturi fără niciun fel de dramă – dar asta nu a fost posibil”, a spus sârbul zâmbind la interviul de pe teren.

Norrie, aflat pe locul 35 mondial, a încercat să profite de momentele de slăbiciune ale adversarului, conducând chiar cu break în setul al treilea, dar Djokovic a răspuns imediat și și-a impus jocul prin serviciu precis și lovituri câștigătoare.

Într-un meci de înalt nivel, Norrie a lovit 44 de mingi câștigătoare, inclusiv 27 cu reverul, în timp ce Djokovic a adunat 51 de mingi câștigătoare, dintre care 18 ași, un record personal la Flushing Meadows.

Aceasta a fost a șaptea înfrângere a britanicului în fața sârbului de 38 de ani.

În optimile de finală, Djokovic îl va întâlni pe germanul Jan-Lennard Struff, care l-a eliminat pe semifinalistul de anul trecut, Frances Tiafoe.

Djokovic a recunoscut că își caută încă ritmul în turneu: „Încerc încă să-mi găsesc ritmul. Astăzi am jucat cel mai bine de până acum în turneu”.

Despre starea sa fizică, campionul cu patru titluri la US Open a spus: „Ai suișuri și coborâșuri, dar nu vrei să le arăți prea mult rivalilor. Sunt la fel de tânăr și de puternic ca întotdeauna”.