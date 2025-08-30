Novak Djokovic trece de Cameron Norrie la US Open și avansează în optimi

Djokovic, care vizează un record de 25 de titluri de Grand Slam, a avut probleme la spate încă din primul set și a necesitat un timp de odihnă medical, apoi a mai cerut tratament la începutul setului secund. „Îmi doream să câștig în două seturi fără niciun fel de dramă – dar asta nu a fost posibil”, a spus sârbul zâmbind la interviul de pe teren.

Norrie, aflat pe locul 35 mondial, a încercat să profite de momentele de slăbiciune ale adversarului, conducând chiar cu break în setul al treilea, dar Djokovic a răspuns imediat și și-a impus jocul prin serviciu precis și lovituri câștigătoare.

Într-un meci de înalt nivel, Norrie a lovit 44 de mingi câștigătoare, inclusiv 27 cu reverul, în timp ce Djokovic a adunat 51 de mingi câștigătoare, dintre care 18 ași, un record personal la Flushing Meadows.

Aceasta a fost a șaptea înfrângere a britanicului în fața sârbului de 38 de ani.

În optimile de finală, Djokovic îl va întâlni pe germanul Jan-Lennard Struff, care l-a eliminat pe semifinalistul de anul trecut, Frances Tiafoe.

Djokovic a recunoscut că își caută încă ritmul în turneu: „Încerc încă să-mi găsesc ritmul. Astăzi am jucat cel mai bine de până acum în turneu”.

Despre starea sa fizică, campionul cu patru titluri la US Open a spus: „Ai suișuri și coborâșuri, dar nu vrei să le arăți prea mult rivalilor. Sunt la fel de tânăr și de puternic ca întotdeauna”.