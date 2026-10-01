„Nu pot trăi așa”. O legendă a sportului, la capătul puterilor

Simone Biles a crezut ani la rând că are mătreață. A ajuns să sângereze și se temea că problema se va vedea la Jocurile Olimpice.

Gimnasta americană, în vârstă de 29 de ani, a fost diagnosticată cu dermatită seboreică și eczemă, potrivit revistei People.

Primele semne au apărut acum câțiva ani, în pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Mâncărimea și descuamarea au pornit din zona creștetului. Sportiva cu 11 medalii olimpice a folosit multe produse fără rețetă, recunoscând că era în faza de negare. Apoi i-au apărut pete pe brațe, iar simptomele s-au agravat serios.

Ajunsese să se scarpine cu pieptenele până la sânge.

„Nu pot trăi așa”, își spunea ea.

Soțul ei, Jonathan Owens, s-a întrebat la început dacă boala este contagioasă. Cei doi s-au documentat abia ulterior despre afecțiune.

Frica de camerele TV

Biles a amânat vizita la dermatolog din cauza programului încărcat, cu antrenamente zilnice și deplasări dese. Decisivă a fost presiunea de la Jocurile Olimpice. Pielea i se descuama peste tot, iar ea se temea că totul se va vedea la televizor.

Ce spune medicul

Dermatologul Angela J. Lamb a explicat că pacienții cer ajutor adesea prea târziu. Potrivit ei, întârzierea diagnosticului agravează lucrurile, iar rănile de pe scalp pot duce la infecții. Biles a scăpat fără o infecție. Netratată, dermatita seboreică poate provoca și căderea părului, a avertizat medicul.

Lamb a precizat că niciuna dintre afecțiuni nu este infecțioasă sau contagioasă. Folosirea aceluiași pieptene, pat sau perne nu transmite boala.

Gimnasta tratează acum fața și scalpul cu o spumă, iar eczema de pe brațe cu o cremă.

Biles îi îndeamnă pe oameni să meargă la dermatolog și să nu sufere în tăcere.