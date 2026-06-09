Prima pagină » Sport » O puternică federație de fotbal caută viitoarele vedete cu ajutorul unui program cu Inteligență Artificială

O puternică federație de fotbal caută viitoarele vedete cu ajutorul unui program cu Inteligență Artificială

Federația de fotbal din SUA caută viitoarele vedete cu ajutorul unui program cu Inteligență Artificială. Acesta scanează videoclipuri cu milioane de jucători tineri și îi selectează pe cei mai promițători. Proiectul este în fază incipientă și susținătorii săi nu știu încă dacă va da rezultate.
O puternică federație de fotbal caută viitoarele vedete cu ajutorul unui program cu Inteligență Artificială
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 14:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Federația de Fotbal a SUA speră să recruteze jucători folosind Inteligența Artificială, potrivit Fortune. Reprezentanții federației utilizează programul pentru a scana înregistrări video cu zeci de milioane de tineri sportivi.

Dan Helfrich, unul dintre reprezentanții Federației de Fotbal a SUA, a declarat că scouting-ul asistat de inteligență artificială reprezintă o „schimbare de paradigmă”.

Sistemul permite analizarea fiecărui meci de fotbal, de oriunde din lume, la care participă un jucător eligibil pentru SUA

Practic, inteligența artificială permite scouterilor să fie în mai multe locuri în același timp.

Cum funcționează programul

Programul a fost antrenat să poată identifica anumite atribute ale jocului unui jucător pe care organizația le consideră potrivite pentru o poziție plecând de la nivelul de îndemânare, tehnică și mișcări.

Programul este într-o fază incipientă. Rămâne de văzut dacă sistemul va revoluționa căutarea fotbaliștilor sau va rămâne doar un instrument secundar.

Recomandarea video

Recoltă record pentru ferma clujeană care a aprins în aprilie mii de lumânări pentru a scăpa cireșii de îngheț: aproape 300 de tone de fructe
G4Media
Au ales cele mai sexy 11 partenere de fotbaliști care vor merge în America
GSP.ro
Victor Ponta a dezvăluit care este „primul lucru” pe care i l-a spus lui Tomac la întâlnirea de la Parlament: „N-ar fi trebuit să vină singur”
Gandul
E oficial! Adela Popescu va reveni la PRO TV
Cancan
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport
100 de zile de război între SUA și Iran: principalele cauze ale eșecului militar al lui Donald Trump
Libertatea
Ce face RetuRO cu banii proveniți din ambalajele nereturnate. Destinația garanțiilor de 50 de bani pe care consumatorii nu le mai recuperează
CSID
Cea mai mare flotă auto din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. Vor fi folosiți inclusiv roboți de partulare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia