O puternică federație de fotbal caută viitoarele vedete cu ajutorul unui program cu Inteligență Artificială

Federația de Fotbal a SUA speră să recruteze jucători folosind Inteligența Artificială, potrivit Fortune. Reprezentanții federației utilizează programul pentru a scana înregistrări video cu zeci de milioane de tineri sportivi.

Dan Helfrich, unul dintre reprezentanții Federației de Fotbal a SUA, a declarat că scouting-ul asistat de inteligență artificială reprezintă o „schimbare de paradigmă”.

Sistemul permite analizarea fiecărui meci de fotbal, de oriunde din lume, la care participă un jucător eligibil pentru SUA

Practic, inteligența artificială permite scouterilor să fie în mai multe locuri în același timp.

Cum funcționează programul

Programul a fost antrenat să poată identifica anumite atribute ale jocului unui jucător pe care organizația le consideră potrivite pentru o poziție plecând de la nivelul de îndemânare, tehnică și mișcări.

Programul este într-o fază incipientă. Rămâne de văzut dacă sistemul va revoluționa căutarea fotbaliștilor sau va rămâne doar un instrument secundar.