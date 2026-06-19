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Oțelul Galați își aduce fundaș din prima ligă din Grecia

Oțelul Galați a anunțat vineri transferul fundașului central Giannis Christopoulos de la OFI Creta, formație din primul eșalon al fotbalului elen.
Oțelul Galați își aduce fundaș din prima ligă din Grecia
Foto: Oțelul Galați
Cosmin Pirv
19 iun. 2026, 10:07, Sport
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Potrivit unui comunicat al clubului, Giannis Christopoulos a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane pentru a apăra culorile roșu-alb-albastre.

În vârstă de 26 de ani, Christopoulos ajunge la Galați de la OFI Creta, formație din primul eșalon al fotbalului elen, după mai multe sezoane petrecute în eșalonul de elită al Greciei.

„Cu o statură impunătoare, 1.91 metri, și un bun joc de poziționare, Giannis este genul de stoper modern, remarcat pentru siguranță în duelurile aeriene, pentru capacitatea de a anticipa fazele adverse, dar și pentru calmul cu care construiește jocul din propria jumătate. De-a lungul carierei sale, a demonstrat constanță și maturitate, evoluând împotriva unor adversari de nivel ridicat din campionatul Greciei”, transmite Oțelul Galați.

Christopoulos este fost internațional de juniori și tineret al Greciei, fiind selecționat de 11 ori la naționalele Under 19 și Under 21 ale țării sale natale.

„Oțelul Galați este o nouă pagină importantă din cariera mea. Este o nouă provocare și sunt pregătit să dau tot ce am mai bun pentru acest club. Am aflat lucruri frumoase despre echipă, despre suporteri și despre atmosfera de aici. Îmi doresc să mă integrez cât mai repede, să îmi ajut colegii și să contribui la îndeplinirea obiectivelor pe care clubul și le-a propus”, a spus noul jucător de la Galați.

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