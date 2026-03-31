Performanță uriașă: România U17 s-a calificat în premieră la Cupa Mondială

Naționala U17 a României s-a calificat în premieră la Cupa Mondială U17, care va avea loc în această vară în Qatar, după ce a încheiat grupa de calificare pentru Campionatul European pe locul al doilea.
Performanță uriașă: România U17 s-a calificat în premieră la Cupa Mondială
Sursa foto: FRF
Iulian Moşneagu
31 mart. 2026, 21:15, Sport

„Chiar dacă au fost învinși în ultimul meci de Italia, scor 1-2, juniorii noștri s-au clasat între cele mai bune echipe de pe locurile secunde grație celor două victorii obținute cu Islanda, 5-2, și Portugalia, 1-0”, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Calificarea a venit după cele două victorii obținute anterior, 5-2 cu Islanda și 1-0 cu Portugalia.

Performanța este una istorică, fiind prima participare a României la un Campionat Mondial U17, conform FRF.

Pentru Campionatul European U17 se califică doar câștigătoarele celor șapte grupe, în timp ce la Cupa Mondială merg și cele mai bune patru echipe clasate pe locul secund.

Lotul convocat de selecționerul Mircea Diaconescu pentru turneul de calificare:

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis), Rareș Andrei (FCSB).

Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), Andrei Dăncuș (FCSB), Daniele Paul (AS Roma), Ayan Anghel (Dinamo), Robert Corduneanu (Fiorentina), Eduardo Corlat (Real Madrid), Lorand Bencze (Csikszereda), Claudiu Stancu (CSM Slatina).

Mijlocași: Matei Pădure (FCSB), Ioan Precup (Roda), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Darius Tripon (Farul), Alexandru Goncear (Farul).

Atacanți: Răzvan Marincean (Farul), Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Darius Bota (Csikszereda), Cosmin Mihai (Farul).

Recomandarea video

VIDEO | Codrii Vlăsiei: Proiectul care ar putea transforma Bucureștiul într-o capitală a mobilității verzi
G4Media
Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
Gandul
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Trei experți în legile războiului explică cum SUA, Israel și Iran încalcă normele internaționale în conflictul din Orientul Mijlociu
Libertatea
Reguli stricte pentru proprietarii de apartamente. Ce modificări sunt interzise și ce nu ai voie să montezi?
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor