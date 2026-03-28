România U17 a învins Portugalia. Naționala va juca împotriva Italiei pentru calificarea la Euro și Mondial

FRF.ro anunță că reprezentativa formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2009 continuă parcursul foarte bun în drumul spre Campionatul European din acest an, ce urmează să fie găzduit de Estonia.

După ce au învins Islanda, scor 5-2, în primul joc din runda decisivă, sâmbătă, tricolorii pregătiți de Mircea Diaconescu au câștigat și duelul cu Portugalia. S-a terminat 1-0 unicul gol al meciului fiind reușit de Darius Tripon (Farul Constanța), în minutul 34.

Cu 6 puncte, România conduce grupa înaintea ultimului joc împotriva Italiei, gazda mini-turneului de calificare. Miza o reprezintă calificarea la Campionatul European, unde doar câștigătoarea grupei va merge. O altă miză este calificarea la Cupa Mondială U17 din acest an, acolo unde, pe lângă echipele calificate la EURO, merg și 4 cele mai bune ocupante ale locurilor secunde.