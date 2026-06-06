Petrolul Ploiești a anunțat încheierea colaborării cu antrenorul Mehmet Topal

Mehmet Topal (40 ani) a preluat echipa la finalul lunii martie și a condus-o în ultimele șapte meciuri ale Sueprligii.

Topal a fost la cea de-a treia experiență la Ploiești, locul unde și-a și început cariera de antrenor, după cele două mandate din perioadele iunie – decembrie 2024 și martie – mai 2025.

În total, Topal i-a condus pe „lupi” în 39 de partide, obținând 13 victorii, 16 remize și 10 înfrângeri.

Clubul anunță despărțirea și de colaboratorii lui Mehmet Topal: Cafer Kaynar, Esat Kaan Saka, Kemal Tavaci și Hamit Aykurt.

Revenirea în martie a lui Topal a avut loc după ce Petrolul Ploiești a anunțat încetarea raporturilor contractuale cu antrenorul Eugen Neagoe, decizia fiind luată de comun acord între cele două părți.