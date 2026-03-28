Petrolul Ploiești îl readuce pe Mehmet Topal pentru al treilea mandat, după despărțirea de Eugen Neagoe

„Mehmet Topal, la al treilea mandat pe banca Petrolului! Fostul internațional turc a revenit la Ploiești și va conduce echipa noastră în finalul acestui sezon, cu obiectivul securizării locului în primul eșalon”, a anunțat Petrolul Ploiești, într-o postare pe Facebook.

Fostul internațional turc, în vârstă de 40 de ani, a mai pregătit Petrolul în alte două mandate în sezonul precedent al Superligii.

Primul său mandat s-a desfășurat de la începutul campionatului și până la finalul anului 2024, perioadă în care a condus echipa în 23 de partide, înregistrând 8 victorii, 11 remize și 4 înfrângeri. Ulterior, Topal a revenit la echipă după prima etapă a fazei play-out, pentru ultimele opt meciuri ale sezonului trecut, bilanțul fiind de 3 victorii, 2 egaluri și 3 înfrângeri.

Potrivit clubului, tehnicianul și-a reluat deja activitatea și își va întâlni elevii chiar în cursul zilei de sâmbătă, când Petrolul are programat un joc de pregătire în compania formației de ligă secundă FC Voluntari.

Revenirea lui Topal are loc după ce Petrolul Ploiești a anunțat, miercuri, încetarea raporturilor contractuale cu antrenorul Eugen Neagoe, decizia fiind luată de comun acord între cele două părți.