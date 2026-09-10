Pochettino cere ca Tottenham să primească titlul din 2017 în Anglia, după sancțiunile primite de Chelsea

Antrenorul argentinian, în vârstă de 54 de ani, a pregătit-o pe Tottenham între 2014 și 2019 și a încheiat pe locul al doilea în Premier League în sezonul 2016-2017, la șapte puncte în urma formației Chelsea, pregătită atunci de Antonio Conte.

„Ar fi trebuit să câștigăm titlul, ar fi trebuit să ni-l acorde nouă”, a declarat Pochettino pentru The Guardian, comentând sancțiunile primite de clubul londonez.

Sancțiunile primite de Chelsea

Chelsea a fost sancționată la sfârșitul lunii iulie de Federația Engleză de Fotbal (FA), după ce a recunoscut 74 de încălcări ale regulii E1.2, referitoare la plăți către agenți și terți. Faptele s-au produs în perioada 2009-2022, în principal în timpul administrației fostului proprietar Roman Abramovici.

Clubul a primit o amendă de 10 milioane de lire sterline (aproximativ 11,6 milioane de euro) și o suspendare cu termen de două perioade de transferuri. Sancțiunea a venit după o amendă de 10,75 milioane de lire sterline (circa 12 milioane de euro) aplicată de Premier League la începutul anului.

Printre transferurile considerate neconforme s-au numărat cele ale lui Eden Hazard, Willian, David Luiz și Nemanja Matic, jucători care au avut un rol important în echipa lui Chelsea care a câștigat titlul în sezonul 2016-2017.

„Merităm să fim campioni în acel an”

Pochettino susține că sancțiunile justifică revendicarea trofeului de către Tottenham, chiar dacă rezultatele de pe teren au consemnat victoria lui Chelsea.

„Dacă acest lucru este adevărat, atunci este sigur că merităm să fim campioni în acel an. Au fost sancționați, au recunoscut? Punct”, a afirmat tehnicianul.

Actualul selecționer al naționalei masculine a Statelor Unite ale Americii, care a pregătit-o și pe Chelsea în sezonul 2023-2024, a explicat că echipa sa nu a beneficiat de aceleași condiții înaintea sezonului 2016-2017.

„Putem spune că au marcat goluri, că au câștigat meciuri, de acord. Dar este absolut corect să ne amintim că, înainte de începerea sezonului, nu aveam aceleași atuuri. Poate că, dacă am fi avut aceleași reguli, am fi putut transfera jucători care ar fi permis echipei să fie mai performantă sau să marcheze mai multe goluri”, a spus Pochettino.

Argentinianul a precizat că ar fi avut aceeași poziție și dacă Tottenham ar fi încălcat regulamentul.

„Suporterii lui Chelsea vor fi supărați pe mine. Dar, dacă Tottenham ar fi încălcat regulile, aș recunoaște același lucru: «Nu merităm titlul pentru că nu am respectat regulile»”, a adăugat Pochettino.

Tottenham nu a mai câștigat titlul de campioană a Angliei din 1961.