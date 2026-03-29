Prima pagină » Sport » Presa sportivă din Slovacia, după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital: Șanse minime de a călători la Bratislava

Presa sportivă din Slovacia a reacționat după ce s-a aflat că Mircea Lucescu a ajuns, în cursul zilei de duminică, la spital. Selecționerul naționalei României a leșinat în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 13:30, Sport

Jurnaliștii de la publicația slovacă Sport.sk au preluat informațiile apărute duminică în presa românească despre Mircea Lucescu, ajuns la spital după ce a leșinat în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înainte plecării spre Slovacia, pentru disputarea unui meci amical săptămâna viitoare.

Publicația notează că sunt șanse mici ca „legendarul antrenor român” să facă deplasarea la Bratislava alături de tricolori.

Este foarte puțin probabil ca antrenorul să călătorească în Slovacia, unde echipa națională urmează să dispute un meci amical marți seara”, scrie Sport.sk.

Precizările FRF și ale medicilor

La scurt timp după ce a apărut în spațiul public informația că Mircea Lucescu a leșinat, Federația Română de Fotbal a venit cu precizări printr-un comunicat de presă.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului”, anunță FRF.

De asemenea, FRF a mai precizat că starea lui Mircea Lucescu este stabilă și că acesta a fost transportat la spital.

Ulterior, Spitalul Universitar de Urgență București a transmis, într-un comunicat de presă, că Mircea Lucescu a ajuns la unitatea medicală „în urma unei tulburări majore de ritm cardiac”. Acesta se află sub supravegherea cadrelor medicale și va rămâne internat „pentru monitorizare și tratament de specialitate”.

Partida Slovacia-România se va disputa marți, de la ora 21.45, pe stadionul „Národný futbalový štadión din Bratislava. Este o partidă amicală care se dispută conform programului UEFA.

