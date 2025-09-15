Raport UEFA: Fotbalul european a doborât recordul de spectatori. România, la mijlocul ierarhiei

Naționala României a adunat 2,1 milioane de spectatori în sezonul precedent, ceea ce o plasează pe locul 15 în Europa, înaintea unor țări precum Danemarca, Cehia sau Austria. Totuși, raportul indică o scădere de 6% față de sezonul anterior.

Germania se află pe primul loc la acest capitol, cu 4,4 milioane de spectatori, cea mai mare audiență la nivel mondial. Anglia (3,9 milioane de spectatori) și Spania (2,6 milioane de spectatori) completează podiumul.

Campionatul României de fotbal a înregistrat în medie 12.104 spectatori pe meci, în creștere cu 8% comparativ cu anul trecut. Gradul de ocupare al stadioanelor a fost însă de numai 36%, unul dintre cele mai scăzute din Europa.

Cluburile românești au cheltuit sub 1 milion de euro pe transferuri în vara lui 2025, bilanțul fiind aproape neutru. Aproximativ 72% dintre tranzacții au implicat jucători străini, confirmând dependența de importul de fotbaliști. Totuși, la nivelul băncilor tehnice, 80% dintre antrenorii din prima ligă sunt români, procentaj printre cele mai ridicate din Europa.

În ansamblu, fotbalul european a adunat 114 milioane de spectatori în primele ligi și 81 de milioane în eșaloanele inferioare.

Anglia conduce clasamentul, cu 26,3 milioane de spectatori, urmată de Germania (17,9 milioane) și Spania (8,7 milioane).

Totodată, peste 35 de cluburi europene au depășit pragul de un milion de spectatori într-un singur sezon.