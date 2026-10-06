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Record mondial incredibil. Un bărbat a ridicat 159 de kilograme cu un singur deget

Egmond Molina, un atlet din Aruba, a ridicat 159 de kilograme cu un singur deget și a stabilit un nou record mondial.
Record mondial incredibil. Un bărbat a ridicat 159 de kilograme cu un singur deget
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 10:17, Sport
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A recâștigat astfel titlul într-o probă care și-a schimbat de mai multe ori deținătorul în ultimii doi ani.

Ridicarea unei bare de pe sol cu o singură mână cere forță și control. Molina a reușit-o folosind un singur deget, potrivit Guinness World Records, citat de Infobae. Organizația a făcut public recordul pe 1 octombrie 2026.

Sportivul din Aruba, poreclit „Macaraua umană”, a ridicat greutatea în ianuarie 2026. Cele 159 de kilograme echivalează cu masa unei motociclete urbane mici.

Cu această performanță, Molina a depășit cu 6,40 kilograme recordul finlandezului Juha Andersson. Acesta ridicase 152,60 kilograme cu doar o lună înainte, în decembrie 2025.

Este a treia oară când arubanul devine deținătorul recordului

Prima dată a reușit-o în martie 2024, cu 138,50 kilograme. În februarie 2025, chinezul Liu Weiqiang i-a luat recordul, cu 144,72 kilograme. Molina a revenit pe primul loc în august 2025, cu 151,5 kilograme.

Sportivul a descris categoria drept un adevărat câmp de luptă, cu multe răsturnări de situație.

„De fiecare dată când lumea credea că am fost învins, m-am întors”, a declarat el. Molina a spus că a doborât recordul de nenumărate ori pentru a apăra mândria națiunii sale.

Proba nu a fost întotdeauna atât de disputată

Armeanul Benik Israelyan a ridicat 116,90 kilograme cu degetul mijlociu al mâinii drepte, în iunie 2011. În februarie 2012, și-a îmbunătățit propriul record la 121,70 kilograme.

Performanța a rezistat un deceniu. În februarie 2022, britanicul Steve Keeler a ridicat 129,50 kilograme. De atunci, recordul a crescut cu 29,50 kilograme în mai puțin de patru ani.

Proba are și o categorie separată pentru degetul mic

Aici, recordul îi aparține armeanului Suren Aghabekyan, care a ridicat 110 kilograme în martie 2013. Este cea mai mare greutate ridicată vreodată folosind doar degetul mic.

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