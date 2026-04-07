Rinat Ahmetov, președintele Șahtior, după moartea lui Mircea Lucescu: Lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă

„Astăzi, lumea fotbalului a suferit o pierdere ireparabilă”, a afirmat Ahmetov, subliniind că Lucescu a fost „un om pentru care fotbalul nu a fost doar o pasiune și o profesie, ci o adevărată chemare și opera unei vieți”.

Potrivit acestuia, tehnicianul român a fost „complet și necondiționat dedicat jocului. Iar fotbalul l-a răsplătit din plin – cu victorii, trofee, recunoaștere și dragostea a milioane de fani din întreaga lume”.

Ahmetov a evidențiat că influența lui Lucescu depășește palmaresul.

„Autoritatea lui Lucescu nu poate fi măsurată prin numărul de premii sau titluri – a fost un un profesor și un exemplu pentru antrenori, un mentor și un al doilea tată pentru multe generații de jucători”.

În mesajul său, oficialul ucrainean a acordat un loc special perioadei petrecute de Lucescu la Șahtior Donețk, unde a activat timp de 12 ani și a devenit „o legendă a clubului”.

„Sub conducerea sa, echipa a devenit o forță dominantă în fotbalul ucrainean și o prezență respectată în competițiile europene. Fiecare dintre cele 22 de trofee câștigate are o valoare aparte pentru club, pentru suporteri și pentru mine personal. Îmi amintesc cu căldură momentele petrecute împreună – am trecut prin cele mai dificile provocări și am sărbătorit marile victorii și triumfuri”, a specificat Ahmetov.

„Îi voi fi mereu recunoscător lui Mircea Lucescu pentru tot ce a făcut pentru Șahtior și pentru fotbalul ucrainean. Pentru mine, va rămâne întotdeauna un Mare Antrenor și un om cu o inimă mare pentru fotbal”, a mai transmis Ahmetov.

Acesta a precizat că este alături de familia fostului antrenor în aceste momente, exprimând „cele mai sincere condoleanțe” soției, fiului, nepoților și tuturor celor apropiați.

„Mulțumesc pentru tot, dragă Mister!”, a încheiat Ahmetov.