România-Bosnia-Herțegovina: 2-4 | 45 de minute de chin | Ionuț Radu, naiv | Defensiva, demolată | ”Fantome” în ofensivă

Min. 62. Gol. România mai speră!

Cicâldău reușește un gol superb, cu un voleu de la peste 20 de metri, și reduce din diferența de pe tabelă. România revine la 2-4.

Min. 55. Încă o greșeală mare în apărarea României! Oaspeții profită și fac 4-1

Mahmic se înalță la 6 metri și înscrie cu o lovitură de cap, după o nouă eroare în apărarea tricolorilor. Bosnia se desprinde la 4-1.

Min. 46 Primele schimbări făcute de Hagi

Gh.Hagi a făcut două schimbări la pauză. De la vestiare nu au mai ieșit Valentin Mihăilă și Darius Olaru. În locul lor vor juca atacantul lui DC United, Louis Munteanu, și mijlocașul lui Univ.Craiova, Alexandru Cicăldău.

Min. 45 Arbitrul a fluierat finalul primei reprize

Arbitrul a fluierat finalul primei rerpirze în care oaspeții au înscris de trei ori. Scorul pauzei este România-Bosnia 1-3.

Min.40.1-3. Bosnia ne arată măsura neputințelor

Portarul Ionuț Radu a scăpat o minge șutată din afara careului. Atacantul Haris Tabakovic a reluat mingea din careul mic și a înscris al treilea gol al oaspeților.

Min. 33. Golul României pare să fi fost doar o întâmplare

Oaspeții și-au revenit rapid după golul primit și continuă să pună presiune pe echipa României. Ei au avut mai multe incursiuni periculoase în terenul tricolorilor, dar fazele au fost rezolvate de apărători.

Min. 28. 1-2 și se reaprind speranțele

Daniel Bârligea a înscris cu capul pentru România. Atacantul din Serie A a reluat cu capul o centrare a fundașului Lisav Eissat.

Min. 22. Dăm semne din ”comă”

Dublă ocazie pentru România. Nicolae Stanciu a șutat de la mare distanță, dar portarul oaspeților a scos mingea de sub bară. În urma cornerului, mingea a ajuns la atacantul Daniel Bârligea care nu a reușit să-l învingă pe portar cu un șut din careu.

Min.19. 0-2 și se conturează un nou rezultat trist

Gol Bosnia-Herțegovina. Muharemovic înscrie pentru 2-0

Min.12. 0-1 | Nu existăm pe teren

Gol Bosnia-Herțegovina. Înscrie Gigovic

Min. 8. Românii sunt inerți

Bosnia-Herțegovina ratează deschiderea scorului prin Tabakovic

21.45 A început meciul

Partida România-Bosnia se joacă luni seară, pe Arena Națională, fără spectatori. Interdicția vine în urma sancțiunii UEFA aplicate după incidentele de la partida România–Kosovo, din noiembrie 2024.

România-Bosnia este al doilea meci al tricolorilor din actuala ediție a Ligii Națiunilor, după partida pierdută în fața Suediei.

La 15 noiembrie 2024, meciul România–Kosovo, din Liga Națiunilor, nu s-a încheiat pe teren. În prelungiri, jucătorii kosovari au părăsit terenul și s-au retras la vestiare. UEFA a decis ulterior ca naționala din Kosovo să piardă partida cu 3-0 și a amendat federația kosovară cu 6.000 de euro.

În cazul FRF, UEFA a dispus o amendă de 50.000 de euro și ca următorul meci disputat pe teren propriu să se joace cu porțile închise, pentru scandările xenofobe ale suporterilor. Sancțiunea nu preciza inițial competiția în care urma să fie executată.

FRF a contestat sancțiunile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dar TAS a menținut în februarie 2025 atât sancțiunea financiară, cât și cea privind disputarea unui meci fără spectatori.

Ulterior, FRF a precizat că sancțiunea urma să fie executată în următoarea competiție organizată sub egida UEFA. Astfel, meciul România–Bosnia și Herțegovina din 28 septembrie 2026 este partida la care se aplică interdicția. Federația a anunțat oficial că partida se va disputa fără spectatori.

Echipa de start a României

România: Radu – Coubiș, Burcă, M. Ilie, Eissat – Olaru, Screciu, Dragomir – Stanciu (c) – Bîrligea, Mihăilă

Rezerve: Hindrich, Cojocaru – T. Strata, Ghiță, T. Băluță, Fl. Tănase, Cicâldău, L. Munteanu, A. Borza, Cîrjan, D. Matei, Moruțan

Antrenor: Gică Hagi

Bosnia:

Zlomislic – Memic, Katic, Muhamerovic, Kolasinac – Gigovic, Mahmic, Basic – Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic

Rezerve: Jurkas, Hamzic, Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Ducir, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic

Selecționer: Sergej Barbarez