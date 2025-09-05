România întâlnește Canada în premieră, într-un meci amical pe Arena Națională

Naționala de fotbal a României joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională, un meci amical cu Canada, una dintre gazdele Campionatului Mondial din 2026.

Tricolorii revin astăzi în fața propriilor suporteri pentru un test de pregătire important înaintea partidei oficiale din preliminariile Mondialului, programată marți în Cipru, transmite FRF.

România va înfrunta pentru prima dată în istorie selecționata Canadei, care a venit la București cu un lot în care se regăsesc jucători de top, precum Jonathan David (Juventus), Stephen Eustaqio (FC Porto) și Tajon Buchanan (Villarreal).

Biletele pentru meci pot fi cumpărate de la casele de la Arena Națională, deschise astăzi între orele 12:00 și 21:30.

Partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și Radio România Actualități.

Pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu, duelul cu Canada reprezintă o verificare utilă înaintea ultimelor patru meciuri din preliminarii, în care România are nevoie de un parcurs perfect pentru a păstra șansele de a obține primul loc în grupă și calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.