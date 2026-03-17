România pierde cu Slovacia și este eliminată din calificările pentru Europeanul de baschet feminin

Naționala feminină de baschet a României a fost învinsă de Slovacia, scor 55-79, marți seară, la Bratislava, în ultimul meci al Grupei C din faza întâi a preliminariior pentru Campionatul European 2027. Echipa tricoloră încheie grupa pe locul 3 și ratează prezența în faza secundă a preliminariilor.
România pierde cu Slovacia și este eliminată din calificările pentru Europeanul de baschet feminin
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 mart. 2026, 21:12, Sport

Gazdele au controlat partida de la început, conducând cu 23-12 după primul sfert și fără a mai ceda avantajul până la final.

Diferența s-a menținut apoi constantă, România echilibrând jocul în sferturile 2 și 3. Slovacia, însă, s-a desprins decisiv în ultimul sfert, câștigat cu 23-11.

Echipa României a avut probleme în special la aruncările de la distanță (23,5% la trei puncte) și la gestionarea posesiei, cu 23 de mingi pierdute.

Pentru Slovacia, Nikola Dudasova a fost cea mai bună jucătoare, cu 26 de puncte, 6 recuperări și 8 pase decisive (eficiență 31). Ivana Jakubcova a adăugat 22 de puncte și 9 recuperări.

Din tabăra României, principala marcatoare a fost Bianca Fota, cu 13 puncte. Ștefania Cătinean a înscris 11 puncte, iar Ana Virjoghe a reușit 6 puncte și 16 recuperări, fiind cea mai eficientă jucătoare a echipei (indice 16).

În celălalt meci al grupei, Polonia a trecut de Cipru, scor 90-48.

Polonia a încheiat pe primul loc în grupă, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate.

Slovacia s-a situat pe a doua poziție, cu 4 victorii și 2 înfrângeri. Cele două echipe au avansat în faza a doua a calificărilor pentru turneul final al Campionatului European.

România a încheiat pe locul 3, cu 2 victorii și 4 înfrângeri.

Cipru s-a clasat pe ultima poziție, fără victorie.

