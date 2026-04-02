Rugbist suspect de sinucidere, diagnosticat post-mortem cu o afecțiune cerebrală asociată cu traumatisme repetate la cap

Diagnosticul a fost anunțat de medicul legist Ian Telford, joi, în cadrul unei audieri preliminare privind circumstanțele decesului, potrivit Associated Press. Examinarea a fost realizată de patologul Clinton Turner, de la banca de creiere a Universității din Auckland, care a stabilit că fostul sportiv suferea de o formă „avansată” a bolii.

CTE este o afecțiune degenerativă care provoacă deteriorarea progresivă a țesutului cerebral și este asociată cu simptome precum schimbări de dispoziție, comportament impulsiv, depresie și episoade psihotice. Boala poate fi diagnosticată definitiv doar după deces.

Fost component al selecționatei Māori All Blacks și jucător în Super Rugby pentru Crusaders și Highlanders, Christie s-a retras din activitate în 2017-2018 din cauza problemelor cauzate de multiple comoții suferite de-a lungul carierei.

Înainte de moarte, acesta vorbise public despre convingerea că suferă de CTE și milita pentru o mai bună înțelegere a afecțiunii. Prietenul său apropiat, Billy Guyton, a murit în circumstanțe similare și a fost diagnosticat, de asemenea, post-mortem cu aceeași boală.

Familia și apropiații au declarat că dorința lui Christie a fost ca diagnosticul să fie făcut public pentru a crește gradul de conștientizare în rândul sportivilor afectați de simptomele acestei afecțiuni.

Partenera sa a subliniat că fostul jucător „nu era nebun”, ci suferea de o boală cerebrală reală, care i-a schimbat radical comportamentul în ultimii ani. Aceasta a descris episoade de anxietate, oboseală extremă, pierderi de memorie și stări psihotice, apărute după ani de lovituri repetate la cap.

Forul de rubgy din Noua Zeelandă a transmis că siguranța jucătorilor rămâne o prioritate

Conducerea forului de rugby din Noua Zeelandă a transmis că recunoaște legătura dintre loviturile repetate la cap și apariția CTE și a subliniat că siguranța jucătorilor rămâne o prioritate.

„New Zealand Rugby recunoaște rezultatele patologice privind CTE în cazul lui Shane Christie, confirmate de banca de creiere a Fundației Neurologice. Respectăm, de asemenea, rolul medicului legist în stabilirea naturii și circumstanțelor decesului”, se arată în mesajul organizației.

Forul a precizat că împărtășește îngrijorările legate de efectele pe termen lung ale impacturilor repetate la nivelul capului și susține continuarea cercetărilor în acest domeniu.

„Prioritatea noastră rămâne sprijinirea jucătorilor, indiferent de diagnosticele ulterioare. Ne concentrăm pe reducerea riscurilor, educație și îmbunătățirea continuă a siguranței în rugby, la toate nivelurile”, a mai transmis organizația.

Ancheta medico-legală privind cauza exactă a decesului este în curs.