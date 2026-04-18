Prima pagină » Știri externe » Noua Zeelandă își apără zborul de patrulare militară în apropierea Chinei

Sâmbătă, Noua Zeelandă a apărat acțiunile unui avion militar de patrulare care a zburat în apropierea Chinei, după ce Beijingul a afirmat că acestea i-au subminat interesele de securitate.
foto Pixabay
Andrei Rachieru
18 apr. 2026, 08:29, Știri externe

Ministerul de Externe al Chinei a declarat vineri că un avion de patrulare P-8A al Noii Zeelande „a efectuat operațiuni continue de recunoaștere și hărțuire în spațiul aerian și în apele Mării Galbene și ale Mării Chinei de Est”, titrează Reuters.

„Acțiunea a subminat interesele de securitate ale Chinei, a crescut riscul de neînțelegeri și de erori de calcul și a perturbat grav ordinea aviației civile”, a declarat purtătorul de cuvânt Guo Jiakun, potrivit unei transcrieri oficiale.

Răspunzând la această afirmație, Forțele de Apărare din Noua Zeelandă au declarat că o aeronavă a Forțelor Aeriene Regale din Noua Zeelandă „a desfășurat activități de monitorizare a încălcărilor sancțiunilor impuse Coreei de Nord pe mare în Asia de Nord, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU”.

„Echipajul Forțelor de Apărare din Noua Zeelandă a acționat în mod profesionist și în conformitate cu dreptul internațional și procedurile aviației civile din regiune”, se arată într-o declarație.

„Am clarificat faptul că aceasta este o misiune de lungă durată care vizează aplicarea sancțiunilor impuse de ONU împotriva Coreei de Nord.”

Relațiile dintre cele două țări s-au tensionat în februarie anul trecut, după ce nave ale marinei chineze au desfășurat exerciții de tragere cu muniție reală în Marea Tasmaniei, în apropierea Noii Zeelande. În iunie, liderii celor două țări s-au întâlnit în Noua Zeelandă, unde au discutat despre rolul comerțului în consolidarea relațiilor.

