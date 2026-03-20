Prima pagină » Sport » Schimbare în conducerea echipei Audi din Formula 1, după doar două curse din sezonul 2026

Schimbare în conducerea echipei Audi din Formula 1, după doar două curse din sezonul 2026

Jonathan Wheatley, manager principal al echipei, a părăsit cu efect imediat Audi Revolut F1, după doar două etape derulate în noul sezon. Mattia Binotto, șeful proiectului din Formula 1 al Audi și fost director la Ferrari, va prelua responsabilitățile sale pe lângă poziția sa existentă.
Foto: Soeren Stache/dpa
Petre Apostol
20 mart. 2026, 17:30, Sport

„Datorită unor motive personale, Jonathan Wheatley va părăsi echipa cu efect imediat. Echipa îi mulțumește lui Jonathan pentru contribuția sa la proiect și îi urează succes în viitoarele sale activități”, a transmis vineri echipa Audi F1, într-un comunicat.

Binotto, care conduce proiectul F1 al Audi din 2024, va continua transformarea echipei, pregătind intrarea Audi în Formula 1 atât ca producător de șasiuri, cât și de unități de putere.

Audi a mai adăugat că „structura viitoare a echipei va fi definită integral într-o etapă ulterioară, pe măsură ce organizația se adaptează mediului evolutiv din Formula 1”.

Compania își menține angajamentul de a lupta pentru câștigarea titlurilor mondiale până în 2030.

Wheatley, fost membru Red Bull, a preluat funcția de team principal în aprilie 2025, odată cu trecerea la Kick Sauber – echipa pe care Audi a preluat-o pentru sezonul 2026.

În perioada de iarnă, el a supervizat tranziția Sauber către programul de uzină Audi, marcând debutul producătorului german în Formula 1 cu primele puncte obținute.

Wheatley și-a început cariera în F1 la Benetton Formula la începutul anilor 1990 și a rămas în cadrul echipei pe durata transformării acesteia în Renault. În 2006 s-a alăturat echipei noi Red Bull Racing, unde a contribuit la șase titluri la constructori și șapte titluri la piloți, înainte de a se alătura proiectului Sauber pentru transformarea în Audi.

