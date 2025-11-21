Selecționerul naționalei feminine de fotbal a anunțat lotul pentru jocurile cu Muntenegru și Moldova

Lotul naționalei feminine de fotbal cuprinde pentru aceste două meciuri 23 de jucătoare, dintre care șase straniere, conform comunicatului remis vineri de Federația Română de Fotbal.

Partidele sunt programate astfel:

Vineri, 28 noiembrie, ora 14:00: Muntenegru – România (Podgorica)

Marți, 2 decembrie, ora 17:00: România – Republica Moldova (Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari)

Lotul naționalei feminine de fotbal convocat de selecționer:

Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjorring, Danemarca), Sara Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara)

Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol, Cipru), Teodora Nicoară (Beșiktaș, Turcia), Claudia Bistrian (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Erika Gered (AFK Csikszereda), Anda Jivan (Politehnica Timișoara), Antonia Bratu (Farul Constanța), Simona Sigheartău („U” Olimpia Cluj)

Mijlocași: Cristina Botojel (Farul Constanța), Mihaela Ciolacu (Atletic Olimpia Gherla), Olga Iordăchiusi (Omonia Nicosia, Cipru), Ioana Bălăceanu (Farul Constanța), Andrea Herczeg (AFK Csikszereda), Ana Vlădulescu (AFK Csikszereda), Ioana Stancu (Farul Constanța), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj)

Atacanți: Bianca Ienovan (Politehnica Timișoara), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Cristina Carp (FC Luzern, Elveția)

Program preliminarii Campionatul Mondial – Liga C

03.03.2026 | România – Republica Moldova

07.03.2026 | Cipru – România

18.04.2026 | România – Cipru

05.06.2026 | Republica Moldova – România

Naționala României va evolua în Grupa C5, alături de Cipru și Republica Moldova. UEFA a alocat 11 locuri pentru turneul final din Brazilia, din 2027, iar o a 12-a echipă europeană se poate califica printr-un baraj intercontinental.

Traseul de calificare include play-off-uri pe două căi, în funcție de ierarhia Ligii A, B și C, iar câștigătoarele rundelor finale vor stabili echipele calificate la Mondial.