Silvășan, după al doilea eșec al U-BT în Liga Adriatică: O înfrângere foarte dureroasă pentru noi

U-BT a pierdut sâmbătă, scor 87-80, în deplasare la KK Split în runda a patra a Ligii Adriatice, după ce la pauză avea un avans de 11 puncte.

„Este o înfrângere foarte dureroasă pentru noi, cu siguranță. Am jucat foarte bine în prima repriză, dar asta este Liga Adriatică și e o lecție grea pe care trebuie să o învățăm, că nimeni nu ne va oferi victoria, nimeni nu ne va face cadouri, nimeni nu va renunța la luptă. E dezamăgitor că am avut 18 mingi pierdute în repriza a doua, din totalul de 24. Sunt sigur că acesta a fost factorul cheie în înfrângerea de azi. Nu am reușit să aruncăm la coș în 18 posesii din repriza a doua. Asta e situația acum, trebuie să mergem mai departe. Marți ne așteaptă un alt meci greu, la Hamburg, tot în deplasare. Trebuie să învățăm din această experiență, mai ales în privința atitudinii pe care trebuie să o avem. Trebuie să rămânem uniți, pentru că a fost o perioadă lungă în care am jucat multe meciuri departe de casă. Acesta a fost al cincilea meci din șase jucate în deplasare, iar marți va fi al șaselea, dar acesta este programul, nu ne plângem, trebuie doar să fim mai puternici mental și să înțelegem importanța fiecărui moment din joc”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT, citat de site-ul oficial al clubului.

În Liga Adriatică, unde a acumulat până acum două eșecuri și o victorie, U-BT joacă în 1 noiembrie pe teren propriu cu Igokea.

Până atunci, marți, campionii României vor juca în deplasare la Veolia Towers Hamburg, în Eurocup.