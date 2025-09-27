Simona Halep împlinește 34 de ani. Ce a strâns în palmares sportiva

Simona Halep aniversează astăzi 34 de ani. Fosta jucătoare de tenis care a ocupat primul loc mondial și-a anunțat retragerea din tenis în acest an, iar ceremonia sa oficială va avea loc în 2026.

Decizia Simonei de retragere din tenis a venit pe 4 februarie, după ce sportiva din Constanța a pierdut în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Totuși, Halep a mai apărut în circuitul profesionist în martie 2024, la Miami Open. Ea a primit atunci dreptul de a juca din nou, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

În acel turneu, românca a pierdut în fața Paulei Badosa, într-un meci care a reprezentat întoarcerea sa pe teren după o pauză de 569 de zile.

Ea a revenit pe teren și în iulie 2025, când a jucat la Iași, în cadrul turneului Concord Iași Open, un meci demonstrativ alături de Stan Wawrinka și Andrei Pavel.