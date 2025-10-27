Sinner poate reveni pe locul 1 mondial la Paris. Alcaraz, în pericol de a pierde fruntea clasamentul

Italianul are acum 10.500 de puncte, față de 11.340 ale spaniolului, ceea ce înseamnă că diferența dintre cei doi va fi de 840 de puncte în noul clasament de luni, conform Gazzetta dello Sport.

Sinner a câștigat 500 de puncte față de Alcaraz, care nu a mai jucat în niciun turneu oficial de la Tokyo. Cei doi rivali se vor întâlni din nou săptămâna aceasta în ultimul Masters 1000 al anului de la Paris, la noua locație din Nanterre, unde spaniolul va apăra cele 100 de puncte câștigate în optimile de finală din 2024. Puncte pe care campionul iberic le va pierde în clasamentul de luni, 3 noiembrie. În clasamentul live, Sinner se află la 740 de puncte în spatele lui Alcaraz.

Pentru a reveni pe primul loc mondial la sfârșitul turneului francez, italianul trebuie să câștige primul său Masters 1000 al anului, urcând la 11.500 de puncte, și să spere că spaniolul va fi eliminat înainte de semifinale.

În sferturile de finală, Alcaraz ar ajunge la 11.440 de puncte. Nu există alte scenarii pentru Sinner în afară de victorie.

În orice caz, Sinner ar reveni pe primul loc mondial doar pentru o săptămână, deoarece luni, 10 noiembrie, în clasamentul actualizat înainte de finale, vor fi deduse punctele câștigate la Torino în 2024: 1.500 pentru Jannik și 200 pentru Alcaraz. Astfel, spaniolul, în ciuda tuturor, încă nu este sigur că va termina anul pe primul loc pentru a doua oară în carieră.