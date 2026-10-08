Situație rară în grupa U-BT din EuroCup: toate cele opt echipe au același bilanț după două etape

Grupa B din EuroCup, din care face parte U-BT Cluj-Napoca, oferă un clasament neobișnuit după primele două etape: toate cele opt echipe au câte o victorie și o înfrângere, iar diferențele din clasament sunt făcute de criteriile de departajare.