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Situație rară în grupa U-BT din EuroCup: toate cele opt echipe au același bilanț după două etape

Grupa B din EuroCup, din care face parte U-BT Cluj-Napoca, oferă un clasament neobișnuit după primele două etape: toate cele opt echipe au câte o victorie și o înfrângere, iar diferențele din clasament sunt făcute de criteriile de departajare.
Situație rară în grupa U-BT din EuroCup: toate cele opt echipe au același bilanț după două etape
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 18:12, Sport
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U-BT Cluj-Napoca a obținut miercuri prima victorie din acest sezon al EuroCup, 98-92, cu Umana Reyer Veneția.

Clujenii au însă cel mai slab coșaveraj din grupă, -28, după înfrângerea cu 89-55 de la Roma, astfel că ocupă ultima poziție în clasament, în ciuda victoriei obținute cu Veneția miercuri seara.

Campioana României are un bilanț de 1-1, la fel ca toate celelalte formații din Grupa B. Veneția, Roma, London Lions și Turk Telekom ocupă primele poziții.

U-BT va juca următorul meci în EuroCup pe 14 octombrie, în deplasare, cu Siauliai Basketball.

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