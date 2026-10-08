Situație rară în grupa U-BT din EuroCup: toate cele opt echipe au același bilanț după două etape

U-BT Cluj-Napoca a obținut miercuri prima victorie din acest sezon al EuroCup, 98-92, cu Umana Reyer Veneția.
Clujenii au însă cel mai slab coșaveraj din grupă, -28, după înfrângerea cu 89-55 de la Roma, astfel că ocupă ultima poziție în clasament, în ciuda victoriei obținute cu Veneția miercuri seara.
Campioana României are un bilanț de 1-1, la fel ca toate celelalte formații din Grupa B. Veneția, Roma, London Lions și Turk Telekom ocupă primele poziții.
U-BT va juca următorul meci în EuroCup pe 14 octombrie, în deplasare, cu Siauliai Basketball.