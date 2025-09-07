Șoc la EuroBasket 2025: Serbia, eliminată în optimi de Finlanda

Lauri Markkanen a avut 29 de puncte și 8 recuperări, în timp ce Elias Valtonen s-a dovedit a fi eroul neașteptat cu o explozie decisivă în finalul meciului, scrie site-ul oficial al competiției.

Finlandezii au dat tonul cu un prim sfert de 28 de puncte, preluând conducerea devreme, înainte ca Serbia să se stabilizeze și să egaleze la pauză.

Finlanda a revenit însă după pauză, repunându-se în avantaj de 68-66 înainte de ultima repriză.

Nikola Jokic, care a terminat cu 33 de puncte și 8 recuperări, a adus Serbia în avantaj cu 77-75 la jumătatea sfertului patru. Dar Valtonen a răspuns cu cinci puncte rapide într-o serie de 7-1, apoi a mai adăugat încă cinci pentru a construi un avantaj de 87-81 în ultimul minut. Markkanen a încheiat calm meciul de la linia de aruncări libere, iar Finlanda a sărbătorit o victorie istorică.