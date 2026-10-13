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Sorana Cîrstea, eliminată la Wuhan de o jucătoare de pe locul 240 WTA, după un meci de aproape trei ore

Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur al turneului de la Wuhan de chinezoaica Hanyu Guo, locul 240 WTA. Românca ar mai putea participa la trei turnee până la finalul anului 2026, când și-a anunțat retragerea din tenis.
Sorana Cîrstea, eliminată la Wuhan de o jucătoare de pe locul 240 WTA, după un meci de aproape trei ore
Sursa foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Maria Nițu
13 oct. 2026, 12:23, Sport
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Sorana Cîrstea, jucătoare română aflată pe locul 16 mondial și favorită numărul 12, a fost eliminată marți în primul tur al turneului WTA 1000 de la Wuhan, care oferă premii totale de peste 4 milioane de dolari.

Românca a fost învinsă în prima rundă de chinezoaica Hanyu Guo, care beneficiază de un wild card și ocupă acum locul 240 WTA, cu scorul de 1-6, 7-6 (6), 7-5.

Meciul a durat două ore și 41 de minute. În setul al doilea, Cîrstea a condus cu 4-2, însă adversara a egalat, iar românca a pierdut setul la tie-break.

Pentru participarea la turneu, Sorana Cîrstea va primi 18.300 de dolari și 10 puncte WTA. Principala favorită a turneului de la Wuhan este belarusa Arina Sabalenka, ocupanta locului 2 mondial.

După eliminarea de la Wuhan, Sorana Cîrstea va avea câteva zile de pauză, după care ar urma să participe la un alt turneu din China, de această dată la Ningbo, potrivit ProSport.

Sportiva din Târgoviște se apropie deja de finalul carierei, după ce a anunțat în urmă cu mai mult timp că se va retrage din tenis la sfârșitul anului 2026.

Astfel, după eliminarea de la Wuhan, Sorana Cîrstea ar mai putea participa la doar trei turnee din circuitul WTA:

  • WTA Ningbo (China): 19 – 25 octombrie

  • WTA Tokyo (Japonia): 26 octombrie – 1 noiembrie

  • WTA Hong Kong: 2 – 8 noiembrie

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