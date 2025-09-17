Spectacol în debutul Ligii Campionilor: Victorii pentru Real Madrid, Arsenal și Tottenham. Juventus și Dortmund, egal dramatic

Cel mai disputat duel a fost la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, scor 4-4, toate golurile fiind marcate în partea secundă.

O surpriză majoră s-a înregistrat la Lisabona, unde Benfica a pierdut pe teren propriu, 2-3, în fața formației Qarabag, deși a condus cu 2-0 după primele 16 minute. Echipa azeră a revenit prin golurile marcate de Leandro Andrade, Duran și Kashchuk.

Real Madrid a obținut o victorie dificilă în fața celor de la Olympique Marseille, scor 2-1. Francezii au deschis scorul prin Greenwood, dar Kylian Mbappé a reușit o „dublă” din penalty, aducând succesul madrilenilor. Dani Carvajal a fost eliminat în partea secundă, după un incident cu portarul advers.

Tottenham s-a impus cu 1-0 în fața echipei Villarreal, printr-un autogol al lui Luiz Junior, iar Arsenal a câștigat cu 2-0 pe terenul formației Athletic Bilbao, prin reușitele lui Martinelli și Trossard, ambele venite în ultimele 20 de minute.

Într-un alt joc, PSV Eindhoven a fost învinsă acasă de Union SG, scor 1-3. Golul de onoare al olandezilor a fost marcat de Van Bommel, în timp ce Dennis Man a bifat debutul în Liga Campionilor, intrând pe teren în minutul 80.

Rezultatele complete:

Athletic Bilbao – Arsenal 0-2

PSV Eindhoven – Union SG 1-3

Benfica – Qarabag 2-3

Juventus – Borussia Dortmund 4-4

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1

Tottenham – Villarreal 1-0