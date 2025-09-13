Spectacol total în Derby d’Italia: Juventus învinge Interul lui Cristi Chivu cu 4-3

Juventus a deschis scorul în minutul 14, după o centrare a lui Bremer finalizată de Lloyd Kelly. Inter a replicat prin Hakan Calhanoglu, în minutul 30, care a egalat cu o execuție superbă de la distanță, fiind primul gol primit de „bianconeri” în acest sezon. Totuși, Kenan Yildiz a restabilit avantajul pentru torinezi în minutul 38.

În repriza a doua, Inter a revenit spectaculos după schimbările inspirate făcute de Chivu. Piotr Zielinski i-a pasat decisiv lui Calhanoglu pentru golul de 2-2, în minutul 65, iar în minutul 76 Federico Dimarco a contribuit la reușita lui Marcus Thuram, care a adus vicecampioana Italiei pentru prima oară în avantaj în „Derby d’Italia”.

Kephren Thuram, fratele lui Marcus, a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 82.

Când meciul părea să se încheie la egalitate, tânărul muntenegrean Vasilije Adzic a înscris în prelungiri (90+2), reușind primul său gol în Serie A și aducând victoria lui Juventus.

După trei etape, Juventus are maximum de puncte, nouă, și este lider în Serie A, în timp ce Inter rămâne cu 3 puncte și coboară pe locul 11. Pentru Chivu, acesta este al doilea eșec consecutiv în campionat.

În etapa următoare, Inter primește vizita lui Sassuolo, iar Juventus joacă în deplasare cu Verona. Până atunci, ambele formații au meciuri în Liga Campionilor: Inter se deplasează la Amsterdam pentru duelul cu Ajax, iar Juventus primește vizita Borussiei Dortmund.