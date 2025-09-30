Stadionul San Siro, vândut lui AC Milan și Inter. Noua arenă, gata în 2031

După peste 11 ore de dezbateri și 239 de amendamente, hotărârea a fost adoptată marți dimineață, cu 24 de voturi pentru, 20 împotrivă și două abțineri, potrivit AFP. Cele două cluburi vor plăti 197 de milioane de euro pentru stadion și terenurile adiacente, în suprafață de 28 de hectare, unde va fi construită noua arenă.

Noul stadion, proiectat de birourile Foster + Partners și Manica, va avea o capacitate de 71.500 de locuri și va costa 1,2 miliarde de euro. Pe lângă arenă, planul prevede birouri și facilități sportive, iar o tribună clasificată monument istoric va fi păstrată în cadrul complexului.

Actualul San Siro, inaugurat în 1926 și modernizat de mai multe ori, are 75.000 de locuri și este considerat un simbol al fotbalului italian și european. El va găzdui ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, înainte de a fi demolat treptat.

Opoziția municipală critică tranzacția, considerând că prețul este prea mic, și ia în calcul acțiuni în justiție, care ar putea întârzia lucrările. Conducerea celor două cluburi și federația italiană consideră însă proiectul esențial pentru modernizarea fotbalului italian și pentru organizarea EURO 2032, competiție pe care Italia o va găzdui împreună cu Turcia.