Starul lui Liverpool, Mohamed Salah, va părăsi clubul la sfârșitul sezonului

Atacantul egiptean în vârstă de 33 de ani, care a marcat 255 de goluri în 435 de meciuri pentru Liverpool, „a ajuns la un acord” pentru a părăsi echipa cu un an înainte de expirarea contractului său, au declarat campionii Premier League, potrivit CNN.

Forma lui Salah a scăzut atât de mult în cel de-al nouălea an pe Anfield, încât a fost scos din joc pentru o serie de meciuri la sfârșitul anului trecut.

„Din păcate, a sosit ziua”, a scris Salah într-o postare pe Instagram, publicată cam în aceeași perioadă în care Liverpool a publicat o declarație de șase paragrafe în care anunța plecarea iminentă a unui mare jucător al clubului.

Mo in numbers 👑 pic.twitter.com/XGlTrV9dgw — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

„Am vrut să încep prin a spune că nu mi-am imaginat niciodată cât de mult acest club, acest oraș, acești oameni vor deveni parte din viața mea. Liverpool nu este doar un club de fotbal. Este o pasiune, este o istorie, este un spirit. Nu pot explica în cuvinte nimănui care nu face parte din acest club.”

Este o plecare puțin cam dură pentru Salah, care a fost superstar în cea mai mare echipă a lui Liverpool din ultima generație. A câștigat două Premier League și o Ligă a Campionilor într-un total de opt titluri de când s-a alăturat de la Roma în 2017, formând inițial un trio devastator cu Sadio Mane și Roberto Firmino sub conducerea lui Jurgen Klopp.

Salah este al treilea în lista marcatorilor din toate timpurile ai lui Liverpool, după Ian Rush și Roger Hunt, și a câștigat Gheata de Aur – ca golgheter al Premier League – de patru ori.

Liverpool l-a descris pe Salah drept „unul dintre cei mai mari jucători din istoria lui Liverpool” și a spus că perioada petrecută pe Anfield a fost „remarcabilă”.