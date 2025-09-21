Superliga: Unirea Slobozia învinge Petrolul Ploiești, scor 1-0

Formația lui Andrei Prepeliță își continuă parcursul peste așteptări și ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off.

Slobozia a avut primele ocazii importante, prin șuturile lui Hamdiu și Pop, respinse de Bălbărău.

Petrolul a avut șansa deschiderii scorului prin Grozav, care a trimis puțin pe lângă, apoi printr-o acțiune spectaculoasă a lui Doukansy, dar Gurău a intervenit salvator.

Unicul gol al meciului a venit în minutul 75, prin Afalna.

Unirea Slobozia are 17 puncte după 10 etape, fiind pe locul 6, iar Petrolul are doar șase puncte, ocupând locul 14 în clasamentul Superligii.

Echipele de start:

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, A. Dragu – Vl. Pop, Hamdiji, Purece – Afalna, R. Espinosa, P. Dulcea.

Antrenor: Andrei Prepeliță

Rezerve: R. Popa R. Negru, Ibrian, Safranov, A. Toma, Coadă, Jeno, R. Deaconu, R. Rotund, Florescu, Bărbuț, Said

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Doukansy, Dongmo, Jyry – Ludweig, Doumtsios, G. Grozav. Antrenor: Gheorghe Bărbulescu

Rezerve: Krell, Prce, Araujo, Paraschiv, B. Marian, Tolea, Mateiu, Hanca, Botogan, Correia Ferreira, V. Gheorghe, Chică-Roșă