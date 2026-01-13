Prima pagină » Sport » Torino elimină Roma și se califică în sferturile Cupei Italiei, unde va întâlni Interul lui Chivu

Torino elimină Roma și se califică în sferturile Cupei Italiei, unde va întâlni Interul lui Chivu

Torino a produs surpriza în optimile de finală ale Cupei Italiei, învingând, marți noapte, pe terenul Olimpico, pe AS Roma, cu scorul de 3-2, și obținând calificarea în sferturile de finală, unde va întâlni Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu.
13 January 2026, Italy, Rome: Torino's Che Adams celebrates scoring his side's first goal during the Coppa Italia soccer match between AS Roma and Torino FC at the Rome's Olympic stadium. Photo: Domenico Cippitelli/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
14 ian. 2026, 00:49, Sport

Partida dintre Torino și Roma a fost extrem de spectaculoasă și tensionată.

Torino a deschis scorul în minutul 35 prin Che Adams, după o pasă a lui Vlasic, dar Roma a egalat imediat după pauză, în minutul 46, prin Hermoso, intrat pe teren la reluare.

Che Adams a readus Torino în avantaj în minutul 52, finalizând o fază construită pe partea dreaptă.

Tânărul de 16 ani al Romei, Arena, a egalat din nou în minutul 81, cu o lovitură de cap după o centrare de la Wesley.

Golul decisiv al granata a venit în minutul 90, când Ilkhan a punctat după o respingere scurtă a portarului Svilar, stabilind scorul final: 3-2.

Torino merge astfel mai departe în Cupa Italiei și va da piept cu Inter în sferturile de finală, la începutul lunii februarie.

Echipa antrenată de Cristian Chivu a trecut, în decembrie 2025, de Veneția, în meciul din optimi, scor 5-1.

