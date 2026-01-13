Torino elimină Roma și se califică în sferturile Cupei Italiei, unde va întâlni Interul lui Chivu

Partida dintre Torino și Roma a fost extrem de spectaculoasă și tensionată.

Torino a deschis scorul în minutul 35 prin Che Adams, după o pasă a lui Vlasic, dar Roma a egalat imediat după pauză, în minutul 46, prin Hermoso, intrat pe teren la reluare.

Che Adams a readus Torino în avantaj în minutul 52, finalizând o fază construită pe partea dreaptă.

Tânărul de 16 ani al Romei, Arena, a egalat din nou în minutul 81, cu o lovitură de cap după o centrare de la Wesley.

Golul decisiv al granata a venit în minutul 90, când Ilkhan a punctat după o respingere scurtă a portarului Svilar, stabilind scorul final: 3-2.

Torino merge astfel mai departe în Cupa Italiei și va da piept cu Inter în sferturile de finală, la începutul lunii februarie.

Echipa antrenată de Cristian Chivu a trecut, în decembrie 2025, de Veneția, în meciul din optimi, scor 5-1.