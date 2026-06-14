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Turcia, echipa care a eliminat România din cursa pentru Mondial, învinsă clar la debutul de la turneul final

Turcia, selecționata care a lăsat România în afara Cupei Mondiale 2026, a debutat cu stângul la turneul final, fiind învinsă cu 2-0 de Australia, duminică dimineață, în primul meci din Grupa D, disputat pe stadionul BC Place din Vancouver.
Turcia, echipa care a eliminat România din cursa pentru Mondial, învinsă clar la debutul de la turneul final
sursă foto: Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Petre Apostol
14 iun. 2026, 09:02, Sport
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Considerată favorită înaintea partidei, formația pregătită de Vincenzo Montella a controlat posesia în mare parte a întâlnirii și a creat numeroase ocazii, însă s-a lovit de o defensivă australiană bine organizată și de o prestație excelentă a portarului Patrick Beach.

Australienii au deschis scorul în minutul 27 prin Nestory Irankunda, unul dintre cei mai promițători tineri jucători ai țării de la Antipozi. Lansat excelent de Paul Okon-Engstler, atacantul de 20 de ani a preluat în viteză, a trecut de Merih Demiral și a finalizat cu sânge rece la colțul lung.

Turcii au încercat să răspundă imediat, însă Beach a intervenit spectaculos la șutul lui Abdülkerim Bardakci, deviat în bară.

La pauză, Australia conducea cu 1-0, iar Montella a încercat să schimbe cursul jocului prin introducerea lui Kenan Yildiz. În partea secundă, Turcia a continuat să atace. Arda Güler, Hakan Calhanoglu, Kerem Aktürkoglu și Yildiz au testat în repetate rânduri reflexele portarului australian.

Cea mai mare ocazie a venit în minutul 77, când Aktürkoglu a reluat din apropiere, însă Beach a respins din nou salvator.

Australia a lovit decisiv pe contraatac

În timp ce turcii căutau egalarea, Australia a lovit decisiv pe contraatac. În minutul 75, Connor Metcalfe a recuperat mingea în propria jumătate, a avansat nestingherit și a trimis un șut puternic de la aproximativ 25 de metri, mingea oprindu-se în plasă pentru 2-0.

În ciuda declarațiilor optimiste făcute înaintea partidei de căpitanul Hakan Calhanoglu, care afirmase că Turcia are „jucători mai buni” și că va „domina” meciul, selecționata europeană nu a reușit să transforme superioritatea teritorială în goluri.

Pentru Australia, victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obținută cu o echipă întinerită și cu Patrick Beach titular în poartă în locul veteranului Mat Ryan. Portarul în vârstă de 22 de ani a fost unul dintre oamenii meciului, reușind mai multe intervenții decisive și păstrând intactă poarta „Socceroos”.

În barajul Cupei Mondiale, Turcia a eliminat României din cursa pentru turneul final. Debutul de la Vancouver arată însă că formația lui Montella are probleme serioase de eficiență și va fi nevoită să reacționeze rapid pentru a-și păstra șansele de calificare în fazele eliminatorii.

După prima etapă, Australia acumulează trei puncte, ocupând locul secund, după SUA, învingătoare cu Paraguay, scor 4-1.

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