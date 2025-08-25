Prima pagină » Sport » Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, remizează cu Verona, scor 1-1, la debutul noului sezon

Udinese și Hellas Verona au debutat în noul sezon de Serie A cu un egal, 1-1, pe stadionul Bluenergy din Udine. Toate golurile au fost marcate în partea a doua a meciului, ambele venind din lovituri de colț. La Udinese, românul Răzvan Sava, fost internațional U21, a fost portarul titular.
Udinese a deschis scorul în minutul 53 prin Thomas Kristensen, care a înscris cu capul după centrarea lui Lovric, surprinzând pe Verona care abia lovise transversala prin Giovane de la distanță.

Hellas Verona a egalat în minutul 73, tot dintr-un corner: căpitanul Serdar, după o deviere a lui Giovane, a trimis mingea în plasă pe lângă Montipò. În final, Udinese a ratat victoria, lovind încă o dată bara prin Kamara din interiorul careului.

Răzvan Sava a avut două intervenții reușite, două respingeri și procentaj de 96% la pase reușite (22/23).

În etapa următoare, Udinese va juca în deplasare cu Inter Milano, formația antrenată de românul Cristian Chivu.