Un fotbalist rănit în incendiul din Crans-Montana a revenit pe teren

Un tânăr fotbalist care a fost rănit în incendiul ce a cuprins un bar elvețian în noaptea de Revelion a revenit pe terenul de fotbal.
Foto: FC Metz
Cosmin Pirv
12 apr. 2026, 13:36, Sport

Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a suferit arsuri de gradul III în urma incendiului izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană, dar a revenit acum pe teren, scrie Le Figaro.

Internat în spital timp de câteva săptămâni după incendiu, Tahirys Dos Santos și-a făcut revenirea pe teren sâmbătă, alături de echipa de rezervă a FC Metz, care a întâlnit FC Balagne.

Tânărul fundaș în vârstă de 19 ani a intrat pe teren cu o jumătate de oră înainte de final.

„Muncă, răbdare și determinare. Mă bucur să-l revăd pe teren”, a postat Christophe Hutteau, agentul său, pe Instagram, în momentul în care a anunțat revenirea sa.

În urma tragediei produse în noaptea de Anul Nou, peste 40 de persoane și-au pierdut viața, , iar alte 116 au fost rănite.

Recomandarea video