Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după un meci dramatic cu Spartak Trnava

În tur, disputat pe stadionul „Ion Oblemenco”, Craiova s-a impus cu 3-0. În retur, la Trnava, oltenii au deschis scorul în minutul 32 prin Ştefan Baiaram, însă gazdele au egalat patru minute mai târziu prin Milos Kratochvil.

În repriza a doua, Spartak Trnava a marcat prin Patrick Nwadike, în minutul 63, şi Philip Azango, în minutul 68. Timotej Kudlicka a înscris pentru 4-1 în minutul 80, gol care a egalat scorul general şi a trimis meciul în prelungiri.

În reprizele suplimentare, Universitatea Craiova a înscris prin Tudor Băluţă, în minutul 101, şi Steven Nsimba, în minutul 117.

Partida s-a încheiat cu scorul de 4-3 pentru Spartak Trnava, însă Universitatea Craiova s-a calificat în play-off datorită victoriei cu 3-0 din tur.

Graţie succesului din această dublă manşă, echipa din Bănie va întâlni în play-off formaţia turcă İstanbul Başakşehir.

Formații

Spartak Trnava: Frelih – Kostrna, Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo

Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gogn, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistsrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo

Antrenor: Michal Scasny

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung, Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi