Etapa de contratimp de joi a Turului Spaniei, redusă la 12 km din cauza posibilelor proteste pro-palestiniene

Etapa, considerată deosebit de vulnerabilă pentru că se dispută individual, ar putea fi vizată de manifestaţii pro-palestiniene împotriva participării echipei Israel Premier Tech.

Primăria Valladolid a confirmat că va instala garduri pe primii kilometri ai traseului, iar organizatorii iau în calcul extinderea măsurii pentru a preveni blocaje sau intruziuni.

Duminică, o manifestaţie la Bilbao s-a soldat cu zece arestări, iar marţi etapa de la Mos a fost scurtată cu 8 km după ce o mulţime a blocat trecerea plutonului.