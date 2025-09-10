Prima pagină » Sport » Etapa de contratimp de joi a Turului Spaniei, redusă la 12 km din cauza posibilelor proteste pro-palestiniene

Organizatorii Turului Spaniei au anunţat miercuri seară că au decis să reducă lungimea contracronometrului individual de joi, din etapa a 18-a, de la 27,2 km la 12,2 km, pentru a garanta siguranţa cicliştilor în contextul unor proteste anunţate.
10 sept. 2025, 23:52, Sport

Etapa, considerată deosebit de vulnerabilă pentru că se dispută individual, ar putea fi vizată de manifestaţii pro-palestiniene împotriva participării echipei Israel Premier Tech.

Primăria Valladolid a confirmat că va instala garduri pe primii kilometri ai traseului, iar organizatorii iau în calcul extinderea măsurii pentru a preveni blocaje sau intruziuni.

Duminică, o manifestaţie la Bilbao s-a soldat cu zece arestări, iar marţi etapa de la Mos a fost scurtată cu 8 km după ce o mulţime a blocat trecerea plutonului.