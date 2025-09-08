Xabi Alonso, de la Real Madrid, desemnat antrenorul lunii în august în LaLiga

Xabi Alonso a fost desemnat luni antrenorul lunii august în campionatul de fotbal al Spaniei – LaLiga, după ce Real Madrid a început sezonul cu victorii în toate cele trei meciuri disputate și a încheiat luna pe primul loc în clasament.

Real Madrid a învins CA Osasuna cu 1-0 în prima etapă, apoi a trecut de Real Oviedo cu 3-0 și de RC Mallorca cu 2-1, înaintea pauzei internaționale.

Performanța echipei a adus recunoașterea oficială pentru Alonso, care l-a devansat în voturi pe Ernesto Valverde (Athletic Club) și Manolo González (RCD Espanyol de Barcelona).

„Antrenorul originar din Tolosa și-a făcut un debut impresionant în LaLiga, demonstrând că poate menține forma excelentă a echipei Real Madrid încă de la primele meciuri ale sezonului”, se arată în comunicatul oficial al organizatorilor competiției.