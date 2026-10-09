„Zâmbiți!”: mesajul lui Erling Haaland pentru fanii lui Manchester City, după ce clubul a fost găsit vinovat de nereguli financiare

„Rămâneți uniți, bucurați-vă de drum și zâmbiți”, este mesajul atacantului norvegian pentru fani, potrivit Sky Sports. Haaland a vorbit înaintea primului meci de după verdict, duminică, 11 octombrie, de la ora 18:30 (ora României), pe terenul lui Liverpool. Întrebat ce le transmite suporterilor, a spus că echipa trebuie să rămână pozitivă, orice s-ar întâmpla, și să se concentreze pe câștigarea meciurilor.

„Sunt și eu fan”

Haaland, fiul fostului jucător al lui City Alf-Inge Haaland, spune că se consideră el însuși suporter al clubului. Atacantul a mărturisit că ține mult la oraș și la fani și că simte alături de ei.

Despre duelul cu Liverpool, norvegianul a amintit că urmărea, pe când juca la Salzburg și la Dortmund, meciurile din perioada în care Guardiola și Klopp se împingeau reciproc la limită. Rivalitatea a fost atât de strânsă încât sezonul 2018/19 s-a încheiat cu City campioană la un singur punct de Liverpool.

După verdict, Klopp a spus că nu se așteaptă să primească retroactiv titlurile pierdute atunci. Haaland a câștigat, a remizat și a pierdut pe Anfield, iar fiecare meci cu Liverpool rămâne special, a spus el.

Maresca: „Suntem foarte calmi”

Antrenorul lui City, Enzo Maresca, a vorbit și el pentru prima dată după verdict, într-un interviu pentru televiziunea clubului.

Italianul spune că este foarte calm și că are încredere totală în club. Jucătorii nu dau prea mare atenție zgomotului din jur și se gândesc doar la cum pot învinge Liverpool, mai ales că echipa e pe primul loc, a adăugat el.

Ce a stabilit comisia

Potrivit comisiei independente, între sezoanele 2009/10 și 2017/18, Manchester City a încheiat contracte fictive cu mai mulți parteneri comerciali, într-o schemă de finanțare mascată. Scopul a fost umflarea artificială a veniturilor cu 830 de milioane de lire sterline.

Clubul a depus conturi care ascundeau situația financiară reală și a încălcat semnificativ limitele de cheltuieli ale Premier League și UEFA. Comisia a constatat și că City nu a cooperat cu ancheta, regretând totodată că decizia a venit atât de târziu, după audierile din septembrie–decembrie 2024.

City s-a declarat nevinovată, a numit verdictul o simplă „opinie” cu erori grave de drept și de fapt și a depus apel.

Clubul are de partea sa și principalul sponsor, Etihad Airways, partener din 2009. Compania aeriană din Abu Dhabi respinge categoric orice implicare în aranjamente comerciale nereglementare, spune că Premier League nu a contactat-o niciodată în timpul procedurii și cere acum consultanță juridică pentru a-și proteja interesele, potrivit agenției Reuters.

De ce apelul ar putea dura până în 2027

Noile reguli ale Premier League prevăd că apelul trebuie încheiat în 12 săptămâni, cu o audiere de cel mult cinci zile. Avocații lui City ar putea susține însă că aceste reguli, introduse abia în acest sezon, nu se aplică unui caz în care acuzațiile au venit în 2023 și audierea a avut loc în 2024. Un expert în drept a declarat pentru Sky Sports că City ar avea un argument solid în această privință.