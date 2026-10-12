Banana modificată cu o „foarfecă invizibilă” care a primit aprobare în 11 țări

O banană obișnuită, odată tăiată, începe să se înnegrească în câteva minute. Noua varietate Cavendish dezvoltată de o companie britanică își păstrează culoarea galbenă până la 24 de ore după decojire, potrivit Focus.

Directorul companiei, Gilad Gershon, a precizat că pulpa rezistă la înnegrire o zi sau două, iar la frigider și mai mult.

Cum funcționează

Cele mai multe banane din comerț sunt de tip Cavendish. Fiind fructe sterile, fără semințe, fiecare plantă se înmulțește prin clonare. Cercetătorii au folosit tehnica CRISPR-Cas9, numită și „foarfeca moleculară”, pentru a dezactiva cele trei copii ale genei PPO1. Această genă produce polifenol-oxidaza, o enzimă bogată în cupru care face fructul să se înnegrească în contact cu aerul. Pentru că banana se clonează, modificarea trece neschimbată de la o plantă la alta.

Practic, oamenii de știință au localizat gena PPO1, responsabilă de producerea enzimei care oxidează pulpa fructului în contact cu oxigenul.

Cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9, gena a fost dezactivată, fără a se introduce ADN de la o altă specie.

Deoarece bananele Cavendish sunt sterile și se înmulțesc prin clone, modificarea se transmite identic la absolut toate plantele noi, fără riscul de a se pierde în timp.

Procesul de înnegrire a bananelor clasice este accelerat de lamele metalice ale cuțitelor obișnuite. Ionii de fier transferați pe pulpa fructului în timpul tăierii acționează ca un catalizator pentru enzima polifenol-oxidază. Până când banana CRISPR va ajunge pe toate rafturile din Europa, singurul mod eficient de a bloca procesul acasă este să stropești feliile cu un antioxidant natural puternic, cum ar fi sucul proaspăt de lămâie sau portocale.

Aprobată în 11 țări

Ministerul britanic al Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale (Defra) a recunoscut banana drept „organism obținut prin selecție de precizie”.

În această categorie intră modificările care ar fi putut fi obținute, teoretic, și prin selecție tradițională. Mai lipsește avizul de siguranță alimentară al Food Standards Agency. Până acum, niciun produs din această categorie nu a primit o asemenea aprobare în Anglia. Dacă va fi aprobată, banana nu va trebui etichetată ca „modificată genetic”.

Schimbările climatice și bolile forțează transformarea agriculturii la nivel mondial. Alte 5 alimente de bază riscă să dispară din supermarketuri în următorii ani. Este vorba despre ciocolata/cacao, cafeaua, ceaiul, nucile și avocado, conform bigissue.com.

Fructul are deja aprobări în 11 țări, printre care Statele Unite, Canada și Filipine. În aprilie 2026, Japonia și Brazilia l-au aprobat pentru import, vânzare și consum, iar Brazilia permite și cultivarea lui.

În Uniunea Europeană, plantele editate genetic sunt încă tratate ca organisme modificate genetic.

Noul regulament european privind noile tehnici genomice a fost adoptat pe 17 iunie 2026, dar se aplică abia din 17 iulie 2028. Plantele din prima categorie, considerate echivalente celor convenționale, nu vor mai avea etichetă specială pe alimente, ci doar pe semințe.

Miza este risipa. Doar în Marea Britanie s-ar arunca zilnic aproximativ 1,4 milioane de banane. Potrivit companiei, înnegrirea provoacă aproximativ 20% din pierderile de banane, iar noua varietate ar putea reduce cu peste 25% risipa și emisiile din lanțul de aprovizionare.