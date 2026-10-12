Banana modificată cu o „foarfecă invizibilă” care a primit aprobare în 11 țări

O banană obișnuită, odată tăiată, începe să se înnegrească în câteva minute. Noua varietate Cavendish dezvoltată de o companie britanică își păstrează culoarea galbenă până la 24 de ore după decojire, potrivit Focus.
Directorul companiei, Gilad Gershon, a precizat că pulpa rezistă la înnegrire o zi sau două, iar la frigider și mai mult.
Cele mai multe banane din comerț sunt de tip Cavendish. Fiind fructe sterile, fără semințe, fiecare plantă se înmulțește prin clonare. Cercetătorii au folosit tehnica CRISPR-Cas9, numită și „foarfeca moleculară”, pentru a dezactiva cele trei copii ale genei PPO1. Această genă produce polifenol-oxidaza, o enzimă bogată în cupru care face fructul să se înnegrească în contact cu aerul. Pentru că banana se clonează, modificarea trece neschimbată de la o plantă la alta.
Ministerul britanic al Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale (Defra) a recunoscut banana drept „organism obținut prin selecție de precizie”.
În această categorie intră modificările care ar fi putut fi obținute, teoretic, și prin selecție tradițională. Mai lipsește avizul de siguranță alimentară al Food Standards Agency. Până acum, niciun produs din această categorie nu a primit o asemenea aprobare în Anglia. Dacă va fi aprobată, banana nu va trebui etichetată ca „modificată genetic”.
Schimbările climatice și bolile forțează transformarea agriculturii la nivel mondial. Alte 5 alimente de bază riscă să dispară din supermarketuri în următorii ani. Este vorba despre ciocolata/cacao, cafeaua, ceaiul, nucile și avocado, conform bigissue.com.
Fructul are deja aprobări în 11 țări, printre care Statele Unite, Canada și Filipine. În aprilie 2026, Japonia și Brazilia l-au aprobat pentru import, vânzare și consum, iar Brazilia permite și cultivarea lui.
Noul regulament european privind noile tehnici genomice a fost adoptat pe 17 iunie 2026, dar se aplică abia din 17 iulie 2028. Plantele din prima categorie, considerate echivalente celor convenționale, nu vor mai avea etichetă specială pe alimente, ci doar pe semințe.
Miza este risipa. Doar în Marea Britanie s-ar arunca zilnic aproximativ 1,4 milioane de banane. Potrivit companiei, înnegrirea provoacă aproximativ 20% din pierderile de banane, iar noua varietate ar putea reduce cu peste 25% risipa și emisiile din lanțul de aprovizionare.